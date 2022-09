Závodilo se ve skvělé atmosféře, na stadionu jsme potkali hodně sportovních osobností. Každý tým měl také svého patrona (účastníka olympijských her). Naším patronem byl bronzový medailista z Pekingu Marek Švec (řecko-římský zápas). Rozhodčími závodu byli vojáci z řad Armády ČR.

Družstvo ZŠ E. Beneše Písek vybojovalo v konkurenci padesáti týmů skvělé patnácté místo. O tento úspěch se zasloužili žáci: Helena Měchurová (9.A), Eliška Lichá (9.B), Kateřina Nováková (9.C), Noemi Hájková (9.D), Vítězslav Baďura (7.A), Zdeněk Tisoň (8.D), Marek Jaroš (9.D) a Patrik Hubáček (9.D).

Velkého úspěchu dosáhla Kateřina Nováková, která předvedla skvělý výkon, když skončila na celkovém druhém místě v kategorii dívek ročníku narození 2008. V této kategorii se prezentovalo 120 závodnic. Katka přivezla do Písku stříbrnou medaili a diamantový odznak všestrannosti.

Děkujeme všem žákům za reprezentaci naší školy, města Písek i Jihočeského kraje.

Jaroslav Chval, ZŠ E. Beneše Písek

O Odznaku všestrannosti:

Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle.

Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Disciplíny Odznaku všestrannosti by učitel s dětmi měl během školního roku absolvovat několikrát, aby mohly děti sledovat zlepšování výkonů. A průběžně by měl také zaznamenávat do adminu všechny výkony. Důležité také je, aby do hodin zařazoval cvičení, která budou u dětí rozvíjet především ty vlastnosti, které jsou u nich problémové.

Využíváme přirozené soutěživosti dětí, porovnáváním mezi sebou a možností zisku odznaků různých úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový) dle dosažených výsledků, je motivujeme k rozvoji všestrannosti.

Zdroj: www.sazkaolympijskyviceboj.cz