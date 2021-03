Děti měly v čase jarních prázdnin hledat po Milevsku písmenka a z nich pak poskládat tajemnku, kterou vhodí do schránky Domu kultury Milevsko, který akci pořádal. Aby byla splněna všechna pravidla a zásady proti šíření koronaviru, vydával se každý na cestu sám nebo v kruhu rodiny.

"Svoji odpověď nám doručilo neuvěřitelných 331 soutěžících, což nás velmi potěšilo, protože tak velký zájem jsme opravdu nečekali. Z došlých odpovědí jsme vylosovali deset těch kteří získávají slíbenou odměnu," zmínila se ta pořadatele Martina Kortanová.

Seznam výherců:

Justýna Šimáková - Poukaz na čytři vstupenky do Milevského kina

Miroslav Zdráhal - Poukaz na tři vstupenky do Milevského kina

Petr Bočan - Poukaz na dvě vstupenky do Milevského kina

Adriana Píchová - Rodinná vstupenka do Muzea milevských maškar

Jan a Jakub Bardovi - Rodinná vstupenka do Muzea milevských maškar

Lukáš Krištof - Deštník

Štěpán Prášek - Deštník

Tomáš Koutník - Deštník

Tobias Kašpar – Dárkový balíček

Kryštof Kučera – Dárkový balíček



Výhercům gratulujeme! Poukazy a vstupenky mají platnost až do konce roku. Doufejme tedy, že bude dost času na jejich uplatnění. Malou odměnu jsme ale slíbili každému, kdo tajenku odevzdá. Odměnu si můžete vyzvednout před DK Milevsko ještě v úterý 2. března od 15.00 do 15.30 hodin. Pokud se vám termín nehodí, lze domluvit individuální předání na telefonu 383 809 200.

Moc děkujeme za milá slova, která jste mnozí připsali k vašim odpovědím. Protože hodně z vás si přálo další podobnou soutěž, můžeme již nyní prozradit, že už ji pro vás připravujeme. Tentokrát se půjdeme projít do přírody a místo písmenek vás čeká kvíz.

Zajímavosti ze soutěže:

· Soutěžní kupon odevzdalo celkem 331 dětí, z toho 188 děvčat a 143 chlapců.

· 138 soutežících doručilo kupon elektronicky, 193 v papírové podobě.

· Všechny doručené odpovědi byly správné.

· Pokud lidé šli přesně podle čísel v tajence, nachodili jste necelých 8 km.

· Z připsaných vzkazů víme, že se nezapojily jen milevské děti, ale i například děti z Branic, Opařan, Putimi, Tábora, a dokonce i z Prahy.

· Několik správných odpovědí přišlo i od dospělých, kteří si luštěním zpestřili zimní procházku po Milevsku. Tyto odpovědi jsme do slosování nezařadili, ale moc za ně děkujeme.

Martina Kortanová, Dům kultury Milevsko