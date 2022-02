Ing. Kalinovi je už sedmdesát let, ale stáří neuznává. Cestuje, dokonce se učí arabsky. Vrací se do rodného městečka, protože dal kdysi slib své někdejší lásce, Bětušce Jarošové, že se pro ni vrátí. Není sám, je provázen svou sestrou, která ho úzkostlivě hlídá a diriguje. V městečku je už dávno všechno jiné, i když Kalina by to chtěl vidět postaru. Po dobrodružné expedici se setká v jednom paneláku s paní, která Bětušku dobře znala a která mu o ní vypráví. Zapomene tu klobouk a paní mu jej přináší do hotelu… (Zdroj: csfd.cz)