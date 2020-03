Se současnými ZIPáky se na pódiu představily i ty úplně nejstarší tanečnice, které byly ještě členkami skupiny Idea a Kláře Humpálové pak pomáhaly v prvních letech existence ZIPu jako lektorky či zdravotnice.

A co tedy diváci během oslav viděli? Díky projekci všichni zavzpomínali na všech patnáct let ZIPu, a to i se staršími choreografiemi, které ZIPáci znovu nastudovali.

Současnost pak reprezentovaly choreografie, které mají ZIPáci připravené pro diváky či do soutěžních klání. Jako hosté vystoupili kmotři tanečního centra, kteří v roce 2006 pokřtili taneční prostory, které si ZIPáci v areálu Jitexu vybudovali. Představil se tak Jan Bursa, Petr Poláček, Láďa Beran a Dana Gregorová. Vzpomnělo se i na zesnulého Richarda Hese.

Po protančených třech hodinách na děti čekaly odměny v podobě rautu, sladkostí a balónků. Klára Humpálová na závěr poděkovala všem, kteří jí s přípravami Patnáct pomáhali, a za dotační podporu městu Písek.

Klára Humpálová