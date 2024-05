Taneční centrum Z.I.P. Písek má za sebou tři velká finále mezinárodní soutěže Mia Dance League. Do finálových kol se ZIPáci dostali přes semifinálová kola s osmi choreografiemi. Soutěžilo se tři víkendy v pražské Lucerně, a to hned v několik finálových kolech a mnoha stylech.

Taneční centrum Z.I.P. Písek uspělo na mezinárodní soutěži Mia Dance League. | Foto: archiv tanečního centra

Píseckého tanečního centra se týkala tři finálová kola. To první se konalo 12. května. O pohár Mia v kategoriích sóla a dua. Druhé finále proběhlo 18. května ve stylech show dance a originál dynamic a třetí o týden později se neslo v duchu originál slow a contemporary. Kvůli vysokému počtu bodů byly pak dvě choreografie nominovány do souboje absolutních vítězů. Tedy do Grand Finále, které se má konat v neděli 2. června.

Ve velké konkurenci získalo taneční centrum čtyři mistrovské tituly a tři tituly vicemistrů. Duo Feeling vybojovalo ve finále krásné šesté místo z deseti.

Nejmladší zipácké tanečnice získaly titul 2. vicemistra Mia Dance League 2024 v kategorii originál slow ve věku 6-9 let s choreografií Živly.

Nejstarší tanečníci ZIPu jsou Mistry v kategorii dance show ve věku 16-20 let s choreografií Krakatit a i ve stylu contemporary s choreografií Selah.

Juniorské týmy Tanečního centra se pak společně utkaly ve finále, kde se děvčatům podařilo získat první a druhé místo z deseti.

Starší děti s choreografií Dvě tváře získaly ve své kategorii 1. místo a mladší 2. místo s Tajemství džungle.

Výsledky:

1. místo - Mistři MIA ve svých kategoriích

DVĚ TVÁŘE děti slow Monika Vrbová - z šesti – nominace do Grandfinále

MASKA juniorky slow Monika Vrbová - z deseti

SELAH hlavní věk. kategorie contemporary Monika Vrbová - ze čtyř

KRAKATIT hlavní věk. kategorie dance show Láďa Beran – nominace do Grandfinále

2. místo - Vicemistři MIA

TAJEMSTVÍ DŽUNGLE děti dynamic Markéta Kocová, Tereza Zíková – ze sedmi

ŽIVLY miniděti slow Anna Kaiferová,Emma Fialová - ze šesti

WYRUS juniorky slow Elena Pauknerová - z deseti

6. místo duo Feeling juniorky Natálie Králíková, Sabina Vojtěchovská – z deseti

Nominaci ze semifinálových kol získala i choreografie Barbie a Ken (Jolana Pauknerová a Stela Charvátová). Finále se nezúčastnila.

Velké díky patří tanečníkům a lektorům za jejich výkony, městu Písek a hlavně všem rodičům za podporu.

Klára Humpálová