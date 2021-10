Akce se konala v produkci Agentury Verona a za podpory města Písku. Hlavním partnerem byla značka ručně šité obuvi Vasky. Prezentované značky - Vasky, ONE VILLAGE, Jamie Collection, Ecstatic, nanoSPACE by LADA, Bagind, Paon, Lay Sedláková, Folbeur, Josefína Bakošová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.