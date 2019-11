Písecký komorní orchestr oslaví své jubileum

Písecký komorní orchestr oslaví své jubileum. Samozřejmě, jak jinak než koncertem. Šedesáté výročí trvání, nebo lépe řečeno šedesát let od svého prvního koncertu, to už je docela úctyhodné číslo. Orchestr byl totiž založen Jiřím Chválou v roce 1958, ale půl roku trvalo, než se konalo první veřejné vstoupení tohoto tělesa. Ten půlrok byl naplněn pilnou a usilovnou prací, jak se můžeme dočíst v kronice orchestru. My jsme se rozhodli tuto událost náležitě oslavit, pozvat nejen zakladatele tělesa pana prof. Chválu, ale samozřejmě i bývalé členy orchestru a samozřejmě i své pravidelné posluchače a příznivce. Kdybychom chtěli být velcí detailisté, měli bychom tento koncert uspořádat v poslední únorový den. Takováto akce si ale, aby byla dostatečně dobře připravená, žádá svůj čas, a proto jsme se rozhodli přesunout termín koncertu až na podzim.

Písecký komorní orchestr. | Foto: Archiv PIKO