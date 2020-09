Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií uspořádal další společný víkend –„Loučení s létem v Třebíči“. V letošním roce poznamenaném koronavirem se špatně cokoli plánuje, ale o to víc se na sebe všichni těšili. V třebíčském kempu Poušov se sešli účastníci z Prahy, Písku, Chvaletic, Velké Turné, Kamenice nad Lipou, Strakonic, Uherského Hradiště a také Třebíče.

Diacel se v Třebíči loučil s létem. | Foto: Zdenka Staňková

Třebíč zve návštěvníky především na památky UNESCO, všichni si prošli Židovskou čtvrť s návštěvou Zadní synagogy, židovský hřbitov a také Baziliku Sv.Prokopa. Z dalších možností si každý si vybral to, co ho zajímá – zámek Třebíč, Masarykovu vyhlídku, zábavní park Labyrint, pivovar Dalešice, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, okolí Třebíče na kolech a někdo také aquapark se saunami.

Večery byly společné, kromě návštěvy pivovaru Urban a muzea Jaguárů, se pekly buřty, došlo i na vyměňování zkušeností o cukrovce a také na vzpomínání na to, co už jsme zažili, a že toho je hodně!

Neděli si zase každý naplánoval tak, aby cestou domů něco viděl - Telč, Slavonice, Náměšť nad Oslavou, někdo se zdržel v Třebíči. Vyšlo i to, co nejde naplánovat, a to je počasí.

Těšíme se na další společné setkání.