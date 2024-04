V písecké sportovní hale se ve středu 24. dubna uskutečnilo poslední okresní kolo Sportovní ligy seniorů. Zúčastnilo se 57 seniorů a seniorek.

Sportovní liga seniorů v Písku. | Foto: Josef Fuka

Projekt Sportovní liga seniorů se koná od podzimu do jara v okresních městech Jihočeského kraje. Další ročník "Sportovní ligy seniorů 2023-2024" už se uskutečnil v jednotlivých okresních městech našeho kraje s tím, že poslední okresní kolo se konalo ve středu 24. dubna a celý ročník skončí závěrečným krajským kolem v Hrdějovicích, pro ty nejlepší soutěžící, dne 30. dubna.

Poslední turnaj SLS uspořádaly Okresní svaz České Unie Sportu v Písku spolu s Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje ve středu 24. dubna v písecké sportovní hale. „Posledního okresního kola v rámci Jihočeského kraje se tentokrát zúčastnilo 57 seniorů a seniorek," s uspokojením konstatuje jedna z hlavních pořadatelů Romana Halamová, předsedkyně OS ČÚS Písek.

Tato soutěž je vypsána pro důchodce nad 60 let a je jednotná kategorie, tzn. že se hodnotí ženy a muži dohromady. V soutěži se musí absolvovat pět disciplín, kterými jsou: člunkový běh po určité dráze se soft tenisovou raketou, hod šipkami na terč, 10x hod kroužky na tyč, 10 x střelba florbalovým míčkem do florbalové branky a 10x hod basketbalovým míčem na koš.

OS ČUS Písek opět sestavilo soutěžní družstvo, které se této soutěže zúčastnilo pod hlavičkou OS ČUS Písek v dresech Regionálního centra ČASPV Písecko. I když SLS je soutěží pro jednotlivce, vytvoření soutěžního družstva má velký význam. Členové spolu postupují z jednoho stanoviště na druhé a vzájemně se povzbuzují k lepším výkonům a zároveň se připravuje na nastávající krajské kolo ČASPV v Českých Budějovicích, kde se kromě jednotlivců vyhodnocují i družstva. Naše družstvo tak tvořili sedmdesátníci, kapitán Josef Fuka z Chyšek, Jiří Kloboučník, Pavel Bartoš, Jan Gerhard - všichni z Milevska a o pár let mladší šedesátník Jan Liška ze Semic.

Mezi 57 účastníky jsme na slavnostním zahájení tedy figurovali i my. Manažer jihočeské krajské organizace České unie sportu Zdeněk Krátký mezi přítomnými hosty přivítal starostu města Písek Michala Čapka a předsedkyni OS ČUS Písek Romanu Halamovou. No, a po nástupu to vše začalo. Naše družstvo zavítalo na svou první disciplínu, kterou byl člunkový běh na čas po určité dráze se soft tenisovou raketou a na ní je míček na soft tenis. V případě, že míček upadne, musí se sebrat a pokračovat v běhu.

Druhou disciplínou byla střelba florbalovou holí florbalovým míčkem na florbalovou branku ze vzdálenosti deseti metrů, když míčku do branky bránily tři rozestavené kužely, každý měl deset pokusů. Poté jsme házeli desetkrát kroužky na tyč. Dále jsme absolvovali deset hodů basketbalovým míčem na koš a na závěr jsme přešli na hod šipkami na terč a zde jsme házeli šipkami 2x po třech pokusech, které se sčítaly.

V rámci okresního píseckého kola se vyhodnocovaly pouze vítězové jednotlivých soutěží a pak celkový vítěz. A takto dopadlo naše snažení v písecké sportovní hale v celkovém pořadí píseckého okresu: 1. Jan Liška 31 b., 2. Pavel Bartoš 29 b., 4.-5. Jan Gerhard 24 b., 7.-9. Josef Fuka 22 b. a 14. -19. Jiří Kloboučník 18 b.

Pohár za prvenství v člunkovém běhu v rámci okresu získal Jan Liška a na třetím místě skončil Pavel Bartoš. Střelba na florbalovou branku: 3. - 5. Josef Fuka.

Na krajské finále v Hrdějovicích 30. 4. pojede družstvo ve stejném složení. Co říci na závěr? Snad jen to, aby se do soutěže zapojilo více těch dříve narozených a zkusili sami na sobě, co ještě ve svém věku dokáží. Stojí to za to.

Josef Fuka