V sobotu 20. dubna se AC Sole stalo pořadateli jednoho ze závodů ze seriálu „Začni s mistry“. V pátečních pozdních večerních hodinách se za pomoci rodičů a starších závodnic připravila nejen závodní plocha, ale i zázemí pro závodníky, rozhodčí a publikum.

Sestava Karlík a továrna na čokoládu při rozdávání cen - vpravo dole vítězka individuál NG Viktorie Nosková a vzadu si prohlíží medaile vítězka individuál ND Nella Kabourková. | Foto: Jana Nosková

A tak v sobotu ráno se mohly doladit už jen maličkosti. Před osmou hodinou se již začaly sjíždět první týmy, aby se mohly zaprezentovat, převléknout do dresů, učesat dle předepsaných norem a hlavně zahřát a rozcvičit. A pak vše vypuklo. Ochozy pro diváky se zaplnily, rozhodčí zasedli na svá místa a závodníci s trenéry dokončili své předzávodní rituály.

Závody zahájil starosta pořádajícího města Písku Michal Čapek a popřál všem závodníkům hodně úspěchů. Závody byly rozděleny do dvou bloků, a tak se střídalo jak publikum, tak i kategorie závodníků. Zahajující kategorií byla tria NG 6 – 8 let, kde měl pořádající klub jednoho zástupce, a to Lilian Pletkovou, Karolínu Muhllerovou a Natálii Voráčovou. Děvčatům start moc nevyšel, a tak skončila až na pátém místě.

V další kategorii NG Group měla startovat Lilian, Karolína a Natálie spolu s Johanou Plavcovou a Emmou Brousilovou. Bohužel Emma onemocněla, a tak hlavní trenérka Jaroslava Benešová narychlo předělala postavení členů ve své choreografii a připravila ji pro duo Lilian a Johana. V kategorii Group může být podle pravidel pouze pět a nebo šest členů. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, jelikož děvčata získala skvělé třetí místo z deseti dvojic.

Sestava Trabantem až na konec světa při předávání medailí - na vítězném stupni vlevo v modrém dresu vítězka individuál AG Sára Beranová.Zdroj: Jana Nosková

Také další duo v kategorii AG 12 – 14 bylo velmi úspěšné a choreografii Barbory Králové, Terezy Šejnohové a Kristýny Kutějové posunula Julie Čížková a Sára Beranová na druhé místo z osmi. První dopolední zlatá medaile se zablyštěla na krku Viktorie Noskové, kterou získala v kategorii NG individual.

Hned další zlato získala Sára Beranová v kategorii AG z 29 závodnic a opět v choreografii nejstarších závodnic Barbory, Terezy a Kristýny. Do dopoledního programu se ještě vešly sestavy show AG. Choreografie Kateřiny Polanské s názvem Trabantem až na konec světa získala první místo z pěti. Zlaté medaile na krk dostaly Sofie Červinská, Anna Gornická, Andrea Strnadová, Barbora Školaudyová, Sára Beranová, Julie Čížková, Kristýna Volfová a Kateřina Podrová a podpořila je Sára Nosková, která tuto sestavu s nimi secvičuje, a zraněná Barbora Dragounová.

V následující kategorii show NG jsme mohli vidět choreografii Natálie Hřebejkové a Moniky Janovské s názvem Legoland. V průměru je děvčatům 7,4 roku, a tak závodění se staršími je vidět. Příští sezony už budou ve výhodě. Ale vždy bude v kategorii někdo mladší a někdo starší. Děvčata skončila třetí. Zacvičila Karolína Muhllerová, Anežka Svojšová, Petra Muhllerová, Natálie Voráčová, Linda Hrdinová, Kladie Luj, Lilian Pletková, Ella Staňková, Aňja Čistecký, Johana Plavcová, Denisa Lapešová, Stella Kasíková a Marie Čížková. Před vyhlášením výsledků měla své exhibiční vystoupení Elen Kázecká, která sklidila velký potlesk.

Odpolední blok zahájily sestavy dance. V kategorii ND předvedly pěkně choreografii Emy Kolářové a Anny Šimíkové. Bez konkurence obsadila děvčata první místo. A všechna si pak ještě zazávodila ke konci závodů v show ND se sestavou Karlík a továrna na čokoládu, kterou připravila Karolína Šarešová. Choreografie Karlík získala první místo z pěti a sestavu zacvičily Nella Kabourková, Aneta Mašková, Michaela Tejnorová, Elen Kázecká, Anežka Kozelková, Žofie Čížková, Adéla Kačírková, Vanesa Bryndová, Valentina Křiváčková, Viktorie Nosková, Kateřina Coufalová, Nikola Bryndová a Laura Něměčková.

Nejvíce obsazená kategorie členy AC Sole je individuál ND hned 6x z celkových 26 závodnic. Nejlepší, a to hned zlatá, byla Nella Kabourková, hned za ni druhá Aneta Mašková, pátá Žofie Čížková, sedmá Valentina Křiváčková, osmá Adéla Kačírková a dvanáctá Vanesa Bryndová.

V kategorii ND Dua jednoznačně vyhrála Aneta Mašková a Michaela Tejnorová, a to z celkových třinácti dvojic. Všechny choreografie gymnastického aerobiku ND připravily Jaroslava Benešová, Vendula Walterová, Michaela Čechová Barbora Králová a Tereza Šejnohová.

A poslední úspěchem ve „sporťácích“ byla stříbrná příčka ve dvojicích Jun + Sen. Získala ji Kateřina Podrová a Kristýna Volfová s choreografií Anny Šimíkové a Emy Kolářové. Celkově se na píseckých závodech prezentovalo 532 závodníků ve 175 sestavách. Věříme, že všichni byli spokojeni a rádi se do Písku znovu podívají. Ještě chybí poděkování všem, kdo přiložili ruku k dílu a pomohli tyto závody uskutečnit. Děkujeme, jste skvělí!

Ivana Pasauerová