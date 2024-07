V inkluzivním školství je v dnešní době většina tříd tzv. heterogenních. To znamená, že v jedné třídě se vzdělávají děti s různými potřebami, což vyžaduje individuálnější přístup ze strany pedagogů. V letošním školním roce jsme se zaměřili na včasnou identifikaci nadaných žáků a následnou péči přímo u nás ve škole.

Ve 3. – 5. třídách jsme začali využívat Test TIM3–5 pro identifikaci matematicky nadprůměrných a nadaných žáků. Jedná se o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v oblasti středního a vyššího nadprůměru. Test je vytvořen odbornými pracovníky, psychology Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Naším cílem je pomocí zmíněného testu vyhledávat nadané žáky, aby bylo možné jejich potenciál dále soustavně rozvíjet v rámci výuky matematiky, ale i ve volném čase. Ve výuce nadprůměrní a nadaní žáci pracují s doplňkovými sešity a rozvojovými materiály. Do budoucna bychom rádi našli další systémové možnosti rozvoje nadání v rámci školy. Například by se jednalo o výběrovou hodinu matematiky nad rámec výuky. V odpoledních hodinách si mohou žáci své dovednosti prohlubovat v rámci některých volnočasových aktivit organizovaných ve škole (klub nadaných žáků, kroužek stavebnic a robotiky, šachy a nově otevíraný klub deskových her).

Věříme, že včasná identifikace nadání může vést k adekvátnímu rozvoji žáků a může být nápomocna pro jejich úspěšnost v budoucích letech.

Andrea Slabá, školní psycholog ZŠ E. Beneše v Písku