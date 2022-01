A jak se týden líbil dětem?

• Nejlepší zážitek z tohoto pobytu bylo pro mne noční běžkování. Na běžkách jsem stála poprvé, a ještě se po mně chtělo, abych jela ve tmě! Ale nakonec to bylo fajn. Lyžování jsem si užila a vylepšila styl.

• Líbilo se mi sjezdování, protože to dobře jezdilo a byly dobré hry.

• Mně se líbilo lyžování na svahu. Překvapilo mne, že jsem se naučila lyžovat.

• Bavila mne párty a lyžovaní, taky divadlo. A taky přepadovka a běžkování, ještě hry a povídání učitelů.

• Lyžování na sjezdovkách, běžkování, jídlo, diskotéka a bobování v noci.

• Měli jsme převelice výborné jídlo hodné michelinské hvězdy.

• Od pana ředitele jsme měli zajímavý program a chutnalo mi jídlo

• Na lyžáku se mi líbilo noční běžkování, které mě hodně unavilo a popravdě ani moc nebavilo, ale byla to sranda a zážitek na celý život.

• Byl pro nás připraven program v podobě rozdělení do týmů a plnění úkolů a hraní her. Každý tým si vymyslel svou historii a vlajku – přišlo mi to jako skvělý a originální nápad.

• Mně se na lyžáku líbilo moc. Líbila se mi divadla ostatních týmů, protože to měli moc vtipné. Například: „Byl to můj jediný přítel! Znali jsme se jenom den, ale už od začátku jsem věděl, že to bude můj přítel.“

Michaela Homolová, vedoucí lyžařského kurzu