Vzhledem k tomu, že v adventním čase orchestr připravuje každoročně se sborem Sonitus Rybovu Českou mši vánoční, rozhodli jsme se našim rakouským sousedům představit alespoň něco málo z české vánoční hudby. Kromě mše na koncertě ještě v podání sólistek Kláry Sečanské a Václavy Veselé zazněly dvě pastorely z pera téhož autora, Housle Zněte a Rozmilý slavíčku s krásným flétnovým sólem. Přestože na přípravu koncertu nebylo mnoho času, PIKO o týden dříve pořádal slavnostní koncert k 60. výročí založení, dopolední zkouška v Písku a generálka přímo na místě koncertu a naše společná soustředěná příprava a důkladná připravenost Václava Krause, který letos vánoční koncerty diriguje, přinesla své ovoce. Jak představitelé obou měst, starosta Bad Leonfeldenu Alfred Hartl a písečtí místostarostové Petra Trambová a Petr Hladík, tak i všichni posluchači v kostele sv. Bartoloměje byli výkony obou těles i všech čtyř sólistů nadšeni. Celým koncertem provázela slovem a posluchače seznámila jak s osobností J. J. Ryby, tak s jeho mší Edita Kučerová, která má na písecké radnici na starosti kromě jiného právě spolupráci partnerských měst. Závěrečný přídavek – Tichou noc – si s námi všichni zazpívali a u mnoha posluchačů byly vidět i slzy dojetí. Jsme velice rádi, že náš první koncert v Bad Leonfeldenu byl úspěšný a že se jak písečtí, tak leonfeldenští posluchači mohou na podzim těšit na koncert, na němž společně vystoupí Písecký komorní orchestr a Bad Leonfelden Kantorei. Co bude na programu, to si zatím necháváme pro vás jako překvapení.

Půvabná mše J. J. Ryby bude během adventu i vánočních dnů znít určitě nejen v řadě měst naší republiky, ale i na některých místech v zahraničí. My sami jsme několik let pravidelně hrávali mši v Německu, kde ji dirigovala naše bývalá členka a písecká rodačka Stáňa Klinzing. Možná by se sám autor divil, s jakým úspěchem se právě tato jeho mše každoročně setkává a v jakých podobách zaznívá – od komorních provedení až po velké symfonické třeba na náměstích. Možná bychom měli ctít to, co opravdu autor napsal, vždyť na kůr rožmitálského kostela se určitě nevešel žádný velký orchestr a mnohačetný sbor. J. J. Ryba také sám od varhan mši při bohoslužbě řídil, neměl dirigenta. Své muzikanty a zpěváky si většinou jako kantor a zároveň regenschori i sám vychoval a rozhodně neměl k dispozici operní pěvce. My jsme se už při našem prvním letošním provedení díla snažili této podobě přiblížit. Pokud si nás chcete přijít v Písku poslechnout, máte příležitost na druhý svátek vánoční – na sv. Štěpána – v kostele Narození Panny Marie (děkanský kostel). Koncerty, které se konají 15. prosince v Koncertní síni Trojice, jsou totiž už dlouho vyprodány. Kde hrajeme mimo Písek, se můžete také podívat buď na oficiálních stránkách orchestru nebo na našem facebooku.

Milada Klátilová, Písecký komorní orchestr