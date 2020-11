Není rodiny v České republice, které by se nedotknul válečný konflikt I. nebo II. světové války. Vypovídají o tom tisíce pomníků obětem, které jsou rozmístěny takřka v každé obci bývalé Československé republiky. Desetitisíce křížů, které můžeme vidět na vojenských hřbitovech jsou svědectvím nesmírného lidského utrpení, které se dotklo milionů řadových vojáků, ale i jejich rodin ve válečných konfliktech. Smyslem svátku není oslavovat vojevůdce a bitvy. Naopak. Jeho smyslem je zdůraznit klid zbraní a uctít všechny oběti válek.

V Písku se podařilo v roce 2007 opravit za podpory Ministerstva obrany vojenský hřbitov. V pátek 9. listopadu byl slavnostně otevřen a při této příležitosti poprvé oficiálně připomenut Den válečných veteránů. Od roku 2009 se zúčastňují rovněž žáci základních i středních škol.

Aktivně se podílejí na programu včetně přednesu básně kanadského chirurga Johna Mc Crae, nazvané „Na Flanderských polích“. Báseň je symbolem smutku nad padlými druhy a zničujících zážitků války:

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,

tam mezi kříži řada za řadou.

Zde ležíme.

Nahoře mezi červánky je slyšet zpívat skřivany.

Zde dole jen kanony svoji píseň řvou.

My však už nevstanem.

A je to možná zdání, že včera žili jsme a byli milováni.

Teď jenom tiše ležíme na polích flanderských.

Náš boj však zase jiní převezmou.

Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že my jsme tu padli zbytečně.

Jen máky porostou na polích flanderských…

Květ vlčího máku je symbolem Dne válečných veteránů. Měli jej také na hrudi členové Jednoty československé obce, ČSBS a 1. ETALON , kteří se nejdříve potkali u pomníku letců RAF v Palackého sadech v Písku Den válečných veteránů.

Za dodržení nezbytných opatření s rouškami na obličeji položili květiny a zapálili svíčky.

Postupně byla navštívena další pamětní místa a pomníky např. na Bakalářích, na Lesním hřbitově, na Portyči a také u pomníku letcům v Nových Kestřanech. Mnozí občané si připomněli si Den válečných veteránů se svou rodinou.

Jaroslav Pospíšil