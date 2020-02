Ve středu 19. února oslavila své 101. narozeniny paní Pavlína Pavlová z Pamětic.

Pavlína Pavlová oslavila 101. narozeniny. | Foto: Jiří Bláha

Narodila se na Slovensku ale od svých sedmnácti let žije v Čechách. Do Pamětic se přivdala v roce 1938 a spolu s manželem Josefem pracovali na soukromém hospodářství, později v místním zemědělském družstvu. Až do odchodu do důchodu pracovala v živočišné výrobě. Vychovala dvě dcery, které obohatily její rodinu o čtyři vnoučata a ty pak o dalších sedm pravnoučat a čtyři prapravnoučata. V kruhu rodiny tráví i spokojené stáří. Stále se těší dobrému zdraví i mysli. Do dalších let jí mnoho zdraví a spokojenosti přišli popřát i starosta a místostarostka obce Drhovle.