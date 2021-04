Šedesát let strávil s lidmi ze starého sídliště v Milevsku smrk, který koncem března padl.

Smrk ze starého sídliště padl. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Na své zahrádce ho před lety vysadila sousedka, která dnes už nežije. Za tu dobu strom vyrostl do krásy, odolával všem větrům, dešti, sněhu. Dosáhl výšky 15 m a přerostl i obytný dům.

V jeho větvích a koruně našlo svůj domov nespočetně mnoho ptáčků, veverek i rodinky datlů. Byl to krásný pohled, hlavně při ranním svítání. Jedna věc však byla nepříjemná, stínil a v bytech mnoho světla nebylo. A navíc kvůli jeho výšce a mohutnosti hrozilo, že při větším poryvu větru spadne na dům a mohlo se stát neštěstí.

Na žádost obyvatel domu rozhodla komise o jeho pokácení. To se nakonec stalo ve dnech 30. až 31. března letošního roku.