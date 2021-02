Nad "vodou" drží Zoo Dvorec návštěvníci a příznivci.

Gibon lar, samice s mláďaty (2019 a 2020). Ohrožený asijský primát. | Foto: Jana Ambrožová

Loňský rok nebyl pro zoologickou zahradu Dvorec a její návštěvníky příznivý. Jarní uzavření přineslo první ztráty, které byly částečně pokryty prázdninovou návštěvností. Další velká rána přišla s uzavřením v říjnu a s desetidenní přestávkou opět před vánočními svátky. Od 18. prosince je zoo uzavřena doposud. Za loňský rok byla zoo zavřena 120 dní a v letošním je to téměř 50 dní. Kdy a za jakých podmínek budou zoologické zahrady otevřeny, je v nedohlednu.. Pro privátní zařízení jakým je i ZOO Dvorec se jedná o úplné odříznutí od možných příjmů. Kompenzace na zaměstnance není možné čerpat, zaměstnanci do práce chodí. Zvířata vyžadují každodenní péči, kvalitní krmivo, veterinární ošetření, energie. Náklady na jeden den provozu čítají cca 15 000 Kč. V ohrožení jsou plánované stavby a rekonstrukce expozic i připravované projekty na ochranu volně žijících zvířat. Jak tedy udržet chod zoo do doby než se opět budou moci otevřít pro své návštěvníky? Nad "vodou" nás drží návštěvníci a příznivci, kteří adoptují zvířata, posílají sponzorské dary, kupují online vstupenky a zážitkové programy. Za všechnu tuto skutečnou pomoc je zoo obrovsky vděčná a moc si jí váží. Odměnou pro všechny jsou spokojená a zdravá zvířata.