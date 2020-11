Žáci ZŠ Cesta zvládají nejen on-line hodiny, školní úkoly, ale ve svém volném čase myslí také na druhé.

Originální panáčci od Žanetky a Filípka pošlou radost dál. | Foto: Archiv ZŠ Cesta

Sourozenci Žanetka a Filípek poslali do školy 30 vlastnoručně vyrobených nádherných panáčků. Každý z nich je ozdoben cedulkou s povzbuzujícím citátem z Bible. Nejsou to žádní trpaslíci. Jejich velikost je od cca 25 cm do 60 cm. Paní psycholožka Mgr. Eva Záluská zajistila předání do písecké Diakonie, kde udělají radost seniorům. Další panáčci putují ke klientům domácího hospice Athelas.