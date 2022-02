OBRAZEM: Bobr na Vltavě nad Českým Krumlovem kácí jeden strom za druhým

Člověk by si řekl, že nyní, začátkem února, bude u rybníků mrtvo, že nebude na stezce nic moc k pozorování, ale opak je pravdou. Z Dehtářského rybníka plavala do Vrbenského ondatra, aniž by si všimla, že ji z hráze pozorujeme. Nad hlavou se nám ozvalo rychlé ťukání. Po delším pátrání po zdroji toho zvuku jsem uviděla datla, jak odborně ošetřuje svým ostrým zobákem starý , loňskou vichřicí poničený dub. Dokonale splýval s kmenem, jen jeho hlava, zbarvená dočervena , mi pomohla odhalit, kde se ptáček na stromě nachází. Kousek dál nám nad hlavou přeletěla žluna zelená, která jakoby hledala vhodný strom pro svůj nový domov. Na hladině rybníka probíhaly námluvy kachen březňaček. Kačeři oděni ve svých svatebních úborech – nádherně vybarveném peří s hlavou a krkem v tmavě zelené barvě se zlatou metalízou bojovali o přízeň kachen a o kousek dál na břehu již jeden kačeří vítěz neztrácel čas a hned pracoval se svou novou partnerkou na založení rodiny. Nad hlavou nám náhle zakřičeli racci. Zatím jich tu je jen pár, ale během jara jich tu přibude mnohem více a to je pak jejich křik až nepříjemný, hlavně v době hnízdění, kdy křičí od brzkého rána, do pozdní noci. U sluncem prohřátého břehu ve větvích jakoby se vařila voda. Ale to se jen štiky třou. Letos nějak brzy. Na druhé straně rybníka nad vodou na větvi sedí nehnutě 4 šedostříbrné volavky. Vypadají jako vytesané z kamene. O kus dál stojí další volavky v mělké vodě a číhají na svou kořist – malé rybičky.

Blížíme se k mokřadu, ze kterého je slyšet chrochtání. Že by tam byl divočák ? Není vidět, škoda. Husy si s hlasitým kejháním staví svá hnízda a srocují se na ostrůvku a vypadají jakoby spolu diskutovaly. Všichni ptáci se chovají, jakoby dodržovali také svatého Valentýna a že je jaro možná již za dveřmi. Obdivujeme první posly jara. Už kvetou kočičky a také jehnědy. Vypadá to, že se už brzy začne vše zelenat. Na nedaleké louce se pase několik kusů srnčí zvěře. Náhle vše ztichlo a najednou se z mokřadu vznesl k nebi orel. Přeletěl celý rybník, jakoby si kontroloval své království , zakroužil nad rybníkem a vrátil se zpět , kde zmizel mezi stromy.

Jelikož jsem se opravdu kochala krásami přírody, neunikly mi cestou ani 2 malované kamínky. Udělaly mi velkou radost. Jeden byl někde od Jindřichova Hradce a druhý od Tábora. Také je s vnoučkem malujeme a dáváme na zajímavá místa. Potěšilo mne, že si sem udělali výlet lidé z jiného okresu.

Byla to opravdu krásná procházka. Po návratu domů mne napadá, že příští týden budou v našem okrese jarní prázdniny. Ne všechny rodiny budou moci, ať již z ekonomických, či jiných důvodů, trávit jarní prázdniny na horách či v přímořských destinacích. Přece nenecháme děti celý týden vysedávat u počítačů? Co takhle vyrazit na výlet k Vrbenským rybníkům? Stezka kolem nich je dlouhá něco málo přes čtyři kilometry, jsou zde informační tabule o floře a fauně, stezka je vhodná i pro vozíčkáře. A doporučuji si vzít sebou dalekohled. Budete moci lépe sledovat dění na ostrovech a z informačních cedulí se poučíte o zdejším ptactvu.

A ještě něco: nenechávejte po sobě odpadky a po vykonání lidské potřeby stačí zasypat listím, ať papír nesvítí do dáli. Chraňme si ten krásný kousek přírody, ať se z ní mohou radovat i ti, kteří ji navštíví po nás. Pokud na výlet k rybníkům vyrazíte, určitě nebudete litovat. Tak Vám přeji hezký zážitek.

Jarmila Hašková