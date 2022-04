Já teda netuším jak vy, drazí čtenáři, ale já poslední dobou kolem sebe stále častěji slyším přání, že by jako již mohlo přijít jaro. Přání brzkého příchodu jara – proboha, můžete mi někdo říct, co to je za divné přání?

No a vidíte - ani jsem se nenadál a musím vám s notnou dávkou nostalgie a smutku v duši oznámit, že to mnohými tolik očekávané jaro včerejším dnem právě začalo. Teda ne, že bych vám to nepřál (fakt vám to přeji), ale nemohu uvěřit, že to, co právě nejen v Milevsku skončilo, byla letošní zima.

Vždyť zima je pro mnohé z nás to nejkrásnější, co nás může každoročně potkat. Je to čas, ve kterém se vše jakoby zázrakem stává kouzelným svou bílou nádherou a tím až neskutečným tichem, které je balzámem na každou bolavou duši. Jsem bytostně přesvědčen, že není nic kouzelnějšího, než jít zimním dnem, ve kterém se při pohledu na zasněženou krajinu cítíte svobodní, jako by vám narostla křídla a vy ve svých myšlenkách odlétáte daleko od všeho lidského strádání vstříc slunečným paprskům. Zima je plná dnů, které vám dokazují, že i studené věci mohou být nádherné (teda pokud jste ochotní tomu věřit, jako tomu věřím já). Milujeme mrazivé dny, ve kterých nám společnost dělá pouze divoký vítr, který si rozmařile pohrává se zbytky listí na stromech a které nás naučí vážit si tepla a pohodlí domova. Vždyť zima je ten nejlepší čas pro vzpomínky, žití současnosti a plánování budoucnosti. Zima jsou dlouhé zimní večery, ve kterých sice promrzlí a unavení celodenním touláním, ale neskonale šťastní, si s hřejivým pocitem uvědomujeme tu výjimečnou chvíli sounáležitosti se svými blízkými i se sebou samým. Jsem hluboce přesvědčen, že všechna ta „zimní čeládka“ stejně jako já by za nic nevyměnila ty až neskutečně krásné chvíle pohody, kdy v krbu praská oheň, u nohou leží psi, na parapetu okna, za kterým se tiše k zemi snáší sněhové vločky, podřimuje kočka, na stole vedle křesla stojí sklenka portského a na klíně leží rozečtená kniha oblíbeného autora. Pokud máte alespoň trošinku štěstí, je u vás navíc milovaná bytost, která vás láskyplně obejme a něžně políbí.

No řekněte sami – je na světě něco krásnějšího než taková zima?

Pozn: Pokud ale jeden hledá, zimu si přece jen najde – třeba v Dolomitech.

Karel Kafka