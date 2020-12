Záštitu nad oceněním převzal znovu primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib. Finále můžete zhlédnout na www.bilavrana.net. Bílou vránou 2020 v kategorii Mladý dospělý se stala osmadvacetiletá Stanislava Šillerová z jihočeské Třeboně. Do samostatného života se vrhla po hlavě, a i přes překážky, které ji po odchodu z dětského domova čekaly, vše bravurně ustála a žije spokojený rodinný život s milujícím partnerem a dvěma malými dětmi.

V kategorii „Poklad v srdci“ zvítězila Alena Novotná, ředitelka Dětského domova v Ústí nad Labem, Severní Terasa. Cenu pro zaměstnavatele, který systematicky pracuje s mladými z dětských domovů, udělila porota Léčebným lázním Konstantinovy lázně.

Slavnostním finále provedly s šarmem sobě vlastním dámy yourchance – Jana Merunková a Gabriela Štiková, které předaly i ceny vítězům v podobě skleněných designových cen. „Smyslem udílení cen Bílá vrána je boj s předsudky veřejnosti vůči dětem vyrůstajícím v dětském domově a zároveň také ocenění inspirativního přístupu k životu po odchodu z dětského domova. Speciální kategorií je Bílá vrána – zaměstnavatel, která je věnována firmám, jež cíleně pomáhají mladým lidem z dětských domovů v jejich zapojení a uplatnění se na trhu práce,“ uvedla spoluzakladatelka yourchance Gabriela Štiková. „Cílem události je pak také poděkovat lidem, kteří děti a dospívající v jejich nesnadné cestě neúnavně a s vírou v ně podporují a vedou,“ doplnila Gábina.

V kategorii Mladý člověk určené mladým lidem, kteří prošli institucionální výchovou, překonali překážky spojené s integrací a uspěli v běžném životě, získala ocenění Stanislava Šillerová. Po úmrtí matky se dostala na dva roky do Výchovného ústavu Počátky. V šestnácti pak následoval Dětský domov Senožaty.

Stanislava vystudovala obor Kadeřnice a žije s rodinou v Třeboni. Jako kadeřnice stále pracuje, je to její koníček a přeji si brzy vlastní salón. Momentálně je na mateřské dovolené se dvěma syny. „Nejvíce v životě jsem si pomohla já sama. Vždy, když byly dvě cesty, které si vybrat, vybrala jsem si tu těžší, trnitou. Tím jsem se maximálně poučila a získala hodně zkušeností. Nebylo to se mnou jednoduché… i když mi okolí radilo, řeš to jinak, udělala jsem si to po svém a nelituji toho,“ říká o sobě Stáňa. Jejím největším životním úspěchem je současný spokojený a láskyplný život. Druhou kategorií je ocenění Zaměstnavatel udělované firmám nabízejícím mladým z dětských domovů práci.

Vítězem této kategorie se stala společnost Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. Již druhým rokem zaměstnávají mladé lidi z celé ČR po odchodu z dětského domova. Nejčastěji zde získali práci v gastronomii, jako kuchaři, číšníci, dámy jako pokojské, chlapci pak jako zahradníci. „Ke všem zaměstnancům – bez rozdílu – přistupujeme individuálně s otevřenou komunikací. Není zásadní odkud člověk pochází, ale jaký má přístup k životu a k práci. Každý je osobitý a originál,“ vysvětluje k zaměstnávání lidí Kateřina Špetová z Konstantinových lázní.

Třetí kategorie Poklad v srdci je určena pro vychovatele z dětských domovů, popř. velmi úzce a intenzivně s dětmi pracujícími lidmi, kteří své svěřence na startu jejich životů podporují a vedou. Letos získala ocenění Alena Novotná, ředitelka Dětského domova v Ústí nad Labem, Severní Terasa. V dětském domově pracuje jako ředitelka již téměř třicet let. „Nejtěžší na naší práci je říct ne. A nejkrásnější moment zase radost, úsměv a spokojenost dětí. Také to, když si nechají pomoci – to je to nej. Všem kolegům vzkazuji, ať jsou hodně trpěliví, protože trpělivost růže přináší…,“ hovoří o práci vychovatelů dětí paní ředitelka Alena Novotná.

O hudební zpestření se při slavnostním udílení cen postarali koordinátoři projektu Začni správně – Tereza Pelikánová (hra na violoncello) a Jan Tetera (hra na tenor saxofon). Dále pak děti z Dětského domova v Olomouci a nadějný mladý zpěvák a tanečník Lukáš Mazač s novým hudebním klipem Vánoční nálada. Například právě Lukáše Mazače z DD Uherský Ostroh podpořil ve svém talentu ArteFond Jiřího Mádla, který mu vydal jeho prvního CD „Na vlnách“. ArteFond Jiřího Mádla podporuje umělecky nadané mladé lidi z dětských domovů a pěstounských rodin ve studiu uměleckých škol, ale i v zájmové činnosti, ať už jde o herectví, hudbu, tanec, fotografii či ve filmových profesích a multimediálních studiích. Správcem ArteFondu je yourchance o.p.s.

