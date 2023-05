V Základní škole Jana Husa v Písku v pátek opět postavili májku. Malou reportáž nám zaslala Denisa Maroušková z 9.C a fotky připojili Nikola Jonášová a Martin Vyhlídka. Podívejte se.

V Husovce školáci postavili Májku. | Foto: Martin Vyhlídka

V pátek 28. 4. se na našem dvoře uskutečnilo již třinácté stavění májky, ale číslo 13 nám tuto akci vážně nezkazilo, ba naopak, přineslo této akci naprostou originalitu!

Stejně jako loni vystoupila naše školní kapela, ovšem s jednou drobnou novinkou - dalším zpěvákem. Vystoupení tak bylo zkrátka úžasné, žel těm, kteří jej neměli možnost slyšet a komu nehrála pak píseň "Protože to nevzdám" v hlavě po celý zbytek dne…

Poté následovalo vázání věnce a stužek na něj. O věnec jsem měla chvíli obavy, ale nakonec to dopadlo velice dobře a stejně tak i stužky vázány mladšími žáky - žádná zatím nebyla spatřena jinde, než právě na věnci, a tak se odvažuji tvrdit, že akce věnec proběhla tak, jak měla.

A poté začalo to, na co se všichni přišli podívat - samotné stavění májky. Jak jsem říkala, originální. Letošní deváťáci bez debat drží rekord v nejdelším držení májky. Všem před námi se ji podařilo postavit napoprvé, napodruhé, za dobu dlouhou, i krátkou, ale žádní deváťáci předtím nedrželi májku v dolíku dobré čtyři minuty, dokud skutečně nestála a kdo viděl, tak ví, že to stálo za to.

Denisa Maroušková z 9.C