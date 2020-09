V úterý 1. září 2020 panoval již od rána před základní školou J. K. Tyla v Písku i uvnitř dlouhou dobu nevídaný ruch. Směřovaly sem větší i menší skupinky těch nejmenších i těch o něco starších, ale i mnoha rodičů, kteří si nechtěli nechat ujít důležitou roli doprovodu při školním poprvé…

První školní den na Tylovce v Písku. | Foto: Alice Bláhová

I když to na první pohled mohlo chvílemi na někoho působit chaoticky, bylo vše předem dobře nachystáno a v mezích současných pravidel upraveno. Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se totiž již během předcházejících dnů snažili vše připravit co nejlépe tak, aby tento slavnostní den mohl probíhat bez větších problémů a téměř normálně – jako v době předkoronavirové.

Tentokrát ale byly dychtivě zvědavé a plné očekávání nejen tváře prvňáčků, kteří se sem vypravili v mnoha případech opravdu poprvé (zápis na jaře probíhal ze známých důvodů bez nich), ale natěšeně a nedočkavě vypadali i jejich o něco starší spolužáci. Pro mnohé z nich to totiž byla také taková „obnovená premiéra“, kdy se po téměř půl roce měli setkat se všemi svými spolužáky najednou. Na všech bez rozdílu bylo ale vidět, že se do školy již opravdu těšili, i když ti větší to samozřejmě aspoň v některých případech nedávali tolik najevo.

Na prvňáčky jako obvykle čekaly nejen usměvavé paní učitelky (a tentokrát dokonce i jeden pan učitel), ale i spousta barevných pracovních sešitů i dalších dárečků včetně balónků s logem školy a pamětního listu, na jejich rodiče potom také mnoho přehledně uspořádaných pokynů a rad, které si mohli v písemné podobě odnést k prostudování a večernímu vyplňování. Radost ve většině dětských očí byla veliká a slzám dojetí se neubránila nejedna maminka nebo babička. Děti a jejich rodiče přišla pozdravit a přivítat také vzácná návštěva - paní starostka Mgr. Eva Vanžurová a vedoucí odboru školství a kultury Ing. Marie Cibulková.

Nezbývá než doufat, že školní rok bude probíhat bez nutnosti větších zásahů a dalších opatření, že budou moci probíhat aspoň některé tradiční akce během celého roku a hlavně, že se bude dětem ve škole dařit a líbit. Snad pomůže vzájemná slušnost a ohleduplnost k tomu, abychom všichni společně zvládli následující měsíce bez vážnějších zdravotních i jiných komplikací.