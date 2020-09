Ti, kteří se rádi bojí, se v sobotu 19. září mohli vydat na stezku odvahy v Pasekách na Písecku. Potkat tu mohli celkem šestadvacet strašidel. Mezi nimi upíra, duchy i vlkodlaka.

Ze strašidel šel opravdu strach. | Foto: Anna Kubičková

"Musím říci, že jste nám dali zabrat, osmdesát šest dětí a padesát dospělých, ale zvládli jsme to. Samozřejmě chci moc, ale opravdu moc poděkovat všem strašidlům, za hudební produkci pak Petru Hoštovi a vůbec všem, kteří celou akci připravovali a zajišťovali," zmínila velitelka místních hasiček Dagmar Klusáčková.

Stezkou odvahy ovšem řádění strašidel zdaleka nekončilo, strašidelný taneční rej pokračoval na návsi až do půl druhé do rána. Snad jste se krásně báli.