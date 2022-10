OBRAZEM: Dobré pivo, skvělé jídlo. Čížovský oktoberfest byl plný požitků

Pivo, jídlo, hudba… To jsou tři slasti, které si mohli první říjnovou sobotu užívat lidé na Čížovském oktoberfestu. Ten, kdo dorazil, si opravdu pochutnal, to je zřejmé na první pohled. A pivo! To teklo proudem až do noci.

Čížovský oktoberfest byl dobrého jídla a pití. | Foto: Destinační společnost Píseckem, s.r.o.

Součástí akce byly také farmářské trhy, na kterých lidé mohli ochutnat i rybí speciality, tradiční Zlivický chléb a další specialitky Za posytnuté snímky z akce děkujeme destinační společnosti Píseckem, s.r.o.