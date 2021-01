O tříkrálovou koledu ani požehnání nepřijdete, stačí navštívit stránky Oblastní charity Písek.

Peníze lze poslat na účet Tříkrálové sbírky nebo prostřednictvím on-line kasičky. Pokud by někteří zájemci chtěli přispět přímo, pak je v Písku rozmístěno 15 kasiček.

Jak můžete letos do Tříkrálové sbírky přispět?

- příspěvkem do kasičky ve vašem okolí (obchod, kostel, úřad…)

- prostřednictvím online kasičky (více ino na webu Oblastní charita Písek)

- převodem na účet tříkrálové sbírky 66008822/0800, VS: 77702019

- zjednodušeným převodem pomocí QR kódu, VS: 77702019

Seznam kasiček na Písecku:

Písek Charita - Budějovická 1962

Písek Lékárna U Floriána, Havlíčkovo nám. 87

Písek Tabák, Heydukova 164/3

Písek Květinářství Provence, Leoše Janáčka 40

Písek Obchod U Vlka, Drlíčov 148

Písek Lékárna Dr. Max - Kaufland

Písek Lékárna Dr. Max - Alšovo nám. 74/11

Písek TESCO

Písek Česká spořitelna - Alšovo nám. 178

Písek Moje Lhota - Žižkova třída 10

Písek Charita - Bakaláře 43/6

Písek Kostel narození Panny Marie (od 10.1.)

Písek CZC.cz - třída Národní svobody 29/17

Písek Písecká Polívkárna - Chelčického 53

Písek NATURAL - Budovcova 4/105

Písek Johanka, farmářské potraviny - Karlova 110

Čimelice prodejna COOP

Čimelice Kostel

Chřešťovice Prodejna

Kestřany Prodejna

Kluky Prodejna

Mirotice Kostel

Protivín Infocentrum, Masarykovo nám. 37

Paseky Prodejna

Záhoří Prodejn

Záhoří Obecní úřad

Záhoří Kostel

Radobytce Kostel

Albrechtice n. Vlt. Bufet Miláček

Albrechtice n. Vlt. Česká pošta

Sbírka potrvá až do 24. ledna.