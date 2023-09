Dva dny prvního zářijového týdne se s žáků Základní školy Cesta v Písku, jejichž mysl byla ještě trochu prázdninová, stali konstruktéři, projektanti, hledači malých dílků. Před školu přijelo auto, ze kterého byly vyloženy krabice a krabičky s legem. Za příspěvek a fotky děkujeme Janě Slavíkové.

Děti v Základní škole Cesta v Písku stavěli město s kostiček lega. | Foto: Poskytla Jana Slavíková

A začala velká, organizačně dobře promyšlená konstrukce legoměsta. Děti, které stavěly podle plánků, musely prokázat velkou trpělivost i prostorovou představivost a přesnost. Byla to prostě mravenčí práce. A jiní zase naplno rozvinuli svou fantazii ve vlastních stavbách a kreacích. Někdo pracoval sám, někteří se shlukli do týmů.

A dojmy žáků?

• Postavil jsem odtahovku, vagón s auty a kontejner. Postavil jsem i hodně věcí podle své fantazie.

• Já jsem odjakživa milovnicí lega, takže jsem si to neskutečně užila!!! Povedlo se mi ztvárnit naši školu a to mi zároveň udělalo největší radost.

• Líbilo se mi, že jsme mohli stavět s kamarády. Podařilo se mi postavit bagr. Nejtěžší byla vila pro radost.

• Největší zážitek byl, když jsem s kamarádem stavěl náš projekt. Byl to bunkr, který se několikrát rozpadl. Byl to boj, ale nakonec se to podařilo. Radost mi udělalo moje kachní auto.

• Zdokonalil jsem se v logickém myšlení. My děti jsme si školu s legem užili a učitelé měli chvilku klid. Bylo by lepší, kdyby se takhle mohlo stavět celý rok.

• Posílila jsem si smysl pro organizaci. Dobré to bylo pro rozehřátí a pobavení žáků do nového roku 

• Lego rozvíjí fantazii.

A stavba se vydařila! V pátek ráno žáci, učitelé a rodiče společně oslavili zakončení projektu. Každý je důležitý, každý přispěl svým dílem k vytvoření města. To byla hlavní myšlenka slovíčka, které jako přestřižená páska otevřelo Legoměsto. Prohlídka, výkřiky uznání. Mladí konstruktéři se rádi nechali vyfotit se svým výtvorem a pak jej opět zasadili zpět do promyšlené urbanistické koncepce města.

Po fázi konstruktivní přišla nutně fáze destruktivní. To aby další milovníci lega v jiné škole mohli prožít pár dní s malými barevnými kostičkami.

Jana Slavíková