Fotografie, otisk chodidla a drobné dárky – takovou památku na narození dítěte si z písecké porodnice odnášejí rodiče miminek. Stejnou výbavu ale dostanou i ti novorozenci, kterých se jejich rodiče vzdali.

Novorozenci bez rodičů opouštějí porodnici s kufříkem vzpomínek | Foto: Archiv písecké nemocnice

Vloni se v písecké porodnici narodilo celkem 993 dětí, což je nejvíce za posledních 29 let. Mezi nimi byla i dvě miminka, kterých se rodiče vzdali. Ta putovala se souhlasem Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) do náhradní péče.

"V naší nemocnici se každoročně narodí několik dětí, kterých se z nějakých důvodů rodiče vzdají. Ty si po propuštění z porodnice se souhlasem OSPOD převezmou pěstouni nebo adoptivní rodiče. Výjimečně zamíří do kojeneckých ústavů,“ uvedla Iveta Bendíková, staniční sestra Neonatologického oddělení Nemocnice Písek, a. s.

V letech 2015 až 2019 se v písecké nemocnici narodilo 18 dětí k adopci – 10 dívek a 8 chlapců, z tohoto jedna dvojčata. Přestože tyto děti neměly to štěstí, aby vyrůstaly ve své biologické rodině, nemocnice je na cestu k adoptivním rodičům, pěstounům nebo do kojeneckého ústavu vybavila vzpomínkovým balíčkem.

„Dětem, které míří do náhradní péče, připravujeme tutéž památku, jakou obvykle mají ostatní. Pořizujeme jejich fotografii, otiskujeme jejich chodidla. Miminka, která naši nemocnici opouštějí bez své biologické matky, od nás dostanou na cestu životem i kufřík s dalšími vzpomínkami. Vkládáme do něj například porodní náramek, první dudlík, obleček, hračku, kterou uháčkovala některá z dobrovolnic, a řadu dalších osobních předmětů a vzkazů. Ve vzpomínkách svůj život nebudou začínat věcmi od adoptivních rodičů nebo pěstounů, ale věcmi ze svých prvních dnů na světě, od samého začátku,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek, a. s., MUDr. Jiří Holan, MBA.

Kufříky se vzpomínkami připravuje pro miminka Nadační fond La Vida Loca v rámci projektu Život v kufříku. „Málokdo si dovede představit, jak těžké je pro děti vyrovnat se v dospívání s tím, že je matka po porodu odložila. Život v kufříku jim dává vědět, že i ony byly milovány, s láskou chovány sestřičkami, ošetřovány lékaři, že jim babičky v domovech pro seniory ručně vyrobily hračky a myslely na ně,“ řekla autorka projektu Život v kufříku Mgr. Michaela Chmelařová.