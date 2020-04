Padlý velikán z milevského parku se po letech dočkal násedovníka.

Stromy v milevském parku. | Foto: Foto: Josef Fuka

V sobotu 22. prosince 2018 ve 13.45 hod. jsem šel na zahrádku vyhodit do kompostéru bioodpad. Najednou padla rána, lekl jsem se a asi třicet metrů od naší zahrádky v milevském parku u Bezručovy ulice na starém sídlišti vítr zlomil stříbrný smrk. Tehdy jsem si strom, který v parku se mnou rostl od mého mládí, vyfotil. Štěstí bylo, že se v inkriminovanou dobu v jeho blízkosti nikdo nepohyboval.

Postupem času došlo k odstranění tohoto stromu, ale i k dalším parkovním úpravám, kdy byly odstraněny i další jehličnany. Ve středu 8. dubna v dopoledních hodinách přijely do parku malé rypadlo a auto. Výsledkem jejich pobytu a činnosti v parku pak byl nově vysazený jehličnan, který jsem si vyfotil, a jehož růst v následujících letech budu sledovat.

Vím, že se nedožiji jeho letitého vzrůstu, stromy nás přece přežívají. Věřím, že nepřijde nějaký vandal a nově zasazený jehličnan neponičí. Přeji mu, aby rostl do patřičných výšek a snad se jeho vzrůstu dožijí aspoň moje vnoučata, která park navštěvují a hrají si v něm.