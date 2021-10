Nové hrací prvky, které jsou součástí projektu, přibližují dětem zábavnou a zajímavou formou svět hmyzu. Realizaci provedla firma Hřiště pod květinou, od které již máme na našich zahradách více krásných a praktických herních prvků. Na zahradách obou školek se tak nově objevily dřevěné prolézací tunely, které svým tvarem evokují mravence, i vyvýšené záhony k pěstování bylinek i květin vhodných pro hmyzí kamarády. Také byly nainstalovány hmyzí domečky. Děti je postupně vyplňují materiálem, do kterého se mohou mrňouskové z hmyzí říše nastěhovat a děti pak je pak mohou zblízka pozorovat.

Děti poznávají svět hmyzu. S novými vybavením zahrady jim to jde lépe. | Foto: Archiv MŠ

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.