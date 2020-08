Nevězická koloběžka přilákala závodníky od dvou do 74 let

Čtenář reportér





Říká se: „Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.“ A 8. ročník závodu Nevězická koloběžka se díky o.s. Nevězický Zvon vskutku vydařil. Nejen, že přálo počasí, ale rozpětí věku účastníků od 2 let do 74 let i celkový počet 44 závodících překonaly všechny dosavadní závody.

Nevězická koloběžka. | Foto: Eva Volfová