"Od úterního rána bylo všechno ve školce neobvyklé," říká Věra Máchová, vedoucí učitelka MŠ Sepekov. Jak to?

Takto se letos loučili předškoláci v MŠ Sepekov. Vznikne nová tradice? | Foto: Archiv MŠ Sepekov

Od úterního rána bylo všechno ve školce neobvyklé. Mladší děti ze třídy „Broučků“ od rána zpívaly a tancovaly. Starší děti ze třídy „Berušek“ přicházely do školky svátečně oblečeny se školní taškou na zádech. Po svačině na školní zahradě začala slavnost „pasování na školáky“. Děti poklekly pokorně před královny, aby vyslechly jejich rady a obdržely z královské truhly vysvědčení, tričko s nápisem „Hurá do školy“, klíčenku pro předškoláky, výtvarné potřeby do 1. třídy a absolventské stužky s beruškou.