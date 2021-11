Společné chvíle strávené s dětmi jsou ty nejkrásnější, co nám život může nabídnout.

Draci v MŠ Čimelice | Foto: Jitka Nosková

Mateřská škola v Čimelicích vyhlásila pro rodiče s dětmi akci s názvem Podzimní dráček. Rodiče spolu s dětmi měli doma vyrobit jakéhokoliv podzimního draka a hotový výrobek přinést do mateřské školy. Během druhé poloviny října nosily děti draky do mateřské školy, které jsme vystavili, aby se všichni mohli potěšit nádhernými nápady. Věřte, že bylo co obdivovat, neboť nápaditost rodičů byla veliká.