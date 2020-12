Žáci 4.C ze ZŠ Jana Husa Písek zvítězili v krajském kole celostátní soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát. Soutěž probíhala od začátku listopadu na základních a středních školách.

Aplikace WocaBee | Foto: Archiv CEO & Founder, WocaBee

Soutěžilo se online a ve všech cizích jazycích. Kritériem hodnocení je píle žáků v učení se nové slovní zásoby. Žáci třídy 4.C bojují o titul nejpilnějších studentů cizích jazyků v České republice. Vítězové se ve finále utkají s těmi nejlepšími ze Slovenska.

Druhý ročník soutěže Podzimní WocaBee šampionát organizuje na školách poskytovatel inovativní aplikace WocaBee na učení cizích slovíček. Školy aplikaci denně využívají ve výuce cizích jazyků, přičemž se mimořádně osvědčila zejména v období distančního vzdělávání. Na jaře tohoto roku ji celosvětově vyzkoušelo téměř 300 000 žáků a učitelů.

Žáci se v aplikaci učí hravou formou novou slovní zásobu, za což získávají body, tzv. WocaPoints. Čím více procvičují, tím více bodů získají a více se naučí. Právě píle v učení je kritériem hodnocení úspěchu v Podzimním WocaBee šampionátu. Vítězí třída, která získá nejvyšší průměrný počet WocaPoints na žáka.

Podzimní WocaBee šampionát odstartoval 9. listopadu okresními koly. Výherci z okresů postoupili o týden do krajských soutěží a ti nejlepší z každého kraje bojovali o výhru v celostátní soutěži. V Jihočeském kraji zvítězili žáci třídy 4.C ze ZŠ Jana Husa v Písku.

Paní učitelka Mgr. Jana Velátová, která ve vítězné třídě vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnou soutěž jakož i výsledky svých žáků následovně: „Moji žáci podali výborný výkon. A jsem pyšná na to, že dokázali zabojovat jako jeden tým. Každý z nich svým výkonem k tomu krásnému výsledku přispěl. Nemusela jsem žáky k výsledku motivovat. Nabídla jsem jim možnost se soutěže účastnit a bylo to jejich rozhodnutí, že do toho jdeme! Pak už jen jako pyšný trenér chválit jejich výkony.“

Žáci mají dobré šance na umístění i v celostátní soutěži. V krajském kole dosáhli průměrný denní počet až 1688 WocaPoints na žáka. Pro lepší představu – každá správná odpověď při procvičování znamená zisk přibližně 2 WocaPoints. V celostátním kole se finalisté nová slovíčka učí ještě důkladněji, jelikož titul šampiona České republiky mají na dosah.

Programátor Michal Ošvát, který je autorem aplikace WocaBee, říká: "Jsem velmi rád, že účast i zapojení žáků ve 2. ročníku Podzimního WocaBee šampionátu predčila naše očekávání. Celkově se soutěže v tomto roce zúčastnilo téměř 45 000 studentů cizích jazyků z České republiky i ze Slovenska. Vítězové okresních i krajských kol mají své prvenství skutečně zasloužené. V tomto ročníku jsme šampionát navíc obohatili o unikátní česko-slovenské finále, ve kterém se utkají vítězové celonárodních soutěží z obou zemí. Věřím, že naše soutěž Podzimní WocaBee šampionát je pro všechny žáky v tomto náročném období vítanou motivací k učení. "

Vítěze česko-slovenského kola poznáme už začátkem prosince.