Jednotlivá ocenění: Tichošlap Bob – za nepromokavou botu, Čtvero ročních období – za celoroční krásno, Plaváček – za nejmladší samostatnou plavbu, Kotě v botě – za scénické ztvárnění a realizaci semaforské písně Malé kotě, Tankouš – za mírovou vojenskou přehlídku z Budějovic do Písku, Strýček Sam – za prezidenskou výpomoc při záchraně Plaváčka, Ptačí hnízdo – za ukázku ekologického bydlení, Pirátské kombo – za nejdelší pirátskou plavbu v Čechách, Horor loď – za opravdu, ale opravdu škaredé masky

Tradiční plavby netradičních plavidel se zúčastnilo celkem devět plavidel a všechna do cíle, kterým byl venkovní prostor Hospůdky u Sulana, dorazila. Pouze „Tichošlap Bob“ (paradoxně „nepromokavá bota“) zřejmě podcenil technické paramentry stroje a havaroval. Bystře ovšem zareagovalo plavidlo „Čtvero ročních období“, posádku vzalo na vlastní palubu a Boba do vleku.

