Jaromír Kejšar Milenovic reagoval na článek Píseckého deníku: „U Protivína traktor prorazil zábradlí mostu a visel nad řekou Blanicí“. Za příspěvek k nehodě na mostě v Malenovicích mu děkujeme.

V pátek 24. listopadu 2023 u Protivína - v Milenovicích traktor narazil do zábradlí mostu přes Blanici. | Video: Pavel Vilímek

Myslím, že to v tomto případě byla zbytečná nehoda. Kdyby město Protivín včas realizovalo opatření, která byla navržena Ing. Pavlou Březnickou (Hlavní a mimořádné prohlídky mostů na pozemních komunikacích), nemuselo k této havárii dojít. Protože tento most ev. číslo 48b-M2 měl být již dávno osazen značkou B13 s tonáží 11 tun.

Traktor, který na tomto mostě havaroval, podle mě váží více než 11 tun, takže by tam neměl vjet. Pokud by tam i přesto vjel, pak by nesl plnou odpovědnost za způsobenou škodu. Takže se domnívám, že město nese do značné míry odpovědnost za tuto nehodu.

