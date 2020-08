NÁZOR ČTENÁŘE: V Milevsku zničili mraveniště, přitom mravenci jsou chránění

Čtenář reportér





V krátké době se v ulici Petra Bezruče v Milevsku vyskytla dvě mraveniště. Jsou od sebe vzdálena zhruba padesát metrů. Jedno se nachází na okraji parku v křižovatce a druhé u chodníku do obytného domu. To druhé bylo bylo už dvakrát narušeno pracovníky, kteří sekali travnatý porost před domem a já se ptám PROČ? To je problém mraveniště objet sekačkou?

Mraveniště v Milevsku. | Foto: Josef Fuka