Nástup školáků do ZŠ Záhoří proběhl bez problémů

Do základních škol se v pondělí 25. května ráno po dvou a půl měsících vrátila část žáků prvního stupně. Mohlo se tak stát díky rozvolňování opatření proti šíření COVID-19. Docházka je až do konce školního roku dobrovolná a provází ji řada hygienických opatření. Do Základní školy v Záhoří v pondělí orazilo 65 procent školáků 1. stupně.

Do Základní školy v Záhoří dorazilo 65 procent žákyň a žáků 1. stupně. | Foto: Archiv ZŠ Záhoří