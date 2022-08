V srpnu a září probíhá podzimní migrace netopýrů. Netopýři v tomto období opouštějí letní kolonie a hledají zimoviště. V mezičase se ještě přesouvají na místa, kde dochází k jejich páření. Netopýrů je v tomto čase „ve vzduchu“ obvykle mnohem více, než v jiných obdobích roku. Včetně velkého množství letošních mláďat. A tak se často stane, že se právě skupiny nezkušených mláďat otevřenými okny či jinými otvory dostanou do bytů. V této době se vesměs jedná o netopýry hvízdavé. Proč právě oni v této době navštěvují lidská obydlí, není jasné. „V takové invazi netopýrů hvízdavých jsou převážně mláďata, tvoří tak 80-90 %, zbytek pak jsou dospělci. Asi nejpravděpodobnější hypotéza, proč k tomu dochází, je, že jim domy připomínají skalní věže a stěny, což jsou místa, kde se při podzimní migraci páří. Zřejmě to mají nějak geneticky zakódované, a když nejsou k dispozici skutečné skály, nalétávají do bytů,“ vysvětluje Daniel Horáček z Českého svazu ochránců přírody.

Invaze netopýrů hvízdavých do bytů jsou podle statistik Národní sítě záchranných stanic problémem zejména Plzně. Zdejší záchranná stanice každoročně v srpnu a září pomáhá vysvobozovat z bytů stovky netopýrů. Není neobvyklé, že pootevřeným oknem vlétne do bytu třeba 200 netopýrů! Dalšími městy, kde se netopýři squatteři ve velkém tradičně vyskytují, jsou Brno, Liberec, Jablonec, Karlovy Vary či České Budějovice. Ale přibývají další. Za posledních 5 roků řešily záchranné stanice celkem 161 netopýřích invazí, při kterých z bytů zachraňovaly 4602 netopýrů.

Ne vždy je přitom nutné hned zavolat záchrannou stanici. Dokud je v noci teplo, stačí zhasnout, otevřít okna dokořán a netopýry nerušit. Odlétnou obvykle sami. Pokud ne, i laik může netopýry posbírat a za soumraku vypustit ven. Ideální je pochytat netopýry až ráno, kdy jsou téměř nepohybliví. Nutné ovšem je, prohlédnout v bytě všechny škvíry, podívat se za obrazy, do váz či hrnečků. „Netopýra chytnete nejlépe tak, že zvíře lehce přehodíte hadrem (například utěrkou), jemně uchopíte a i s hadrem a vložíte do papírové krabice, kterou umístěte na vyvýšené místo. Odtud může netopýr odletět a zároveň se na něj nedostanou jiná zvířata včetně domácích mazlíčků. Nikdy netopýry nechytejte holou rukou! Z netopýrů netřeba mít obavy, všechny ty fámy o zamotávání se do vlasů a podobně jsou jen pověsti, sami o sobě nikomu neublíží, ale v případě pocitu ohrožení se samozřejmě budou bránit a mají spousty ostrých zoubků. “, upřesňuje Horáček. Ideální je pochytat netopýry až ráno, kdy jsou téměř nepohybliví. Pokud netopýr ani po několika hodinách neodlétne, je na čase zavolat odborníkům ze záchranných stanic (www.zvirevnouzi.cz) či

pohotovostní netopýří linky (www.nyctalus.cz), neb zde je již rozhodně něco v nepořádku; netopýr může být třeba dehydratovaný. Tyto odborníky rovněž volejte, pokud si na odchyt netopýrů sami netroufnete. Nicméně, smiřte se s tím, že se na odchyt netopýrů nedostaví hned.

Problém pro netopýry i uživatele nemovitosti nastává tehdy, pokud se netopýři dostanou do místností, kde dlouhodobě nikdo není (například na chalupách či v době dovolené). Návrat do takové místnosti bývá potom dost šokující. Trus, moč a uhynulí netopýři! „Vůbec nejhorší pastí je špaletové okno,“ upozorňuje Daniel Horáček. „Lidé odjíždějící na dovolenou nechají na větrání otevřenou vrchní ventilačku, tou netopýři naletují dovnitř, ale významná část zapadne dolů mezi okna, odkud se už nedostanou ven.“ Pastí se ale stává i obyčejná ventilačka v paneláku. Proto, pokud je to jen trochu možné, dávejte touto dobou na noc do otevřených oken sítě proti hmyzu, nenechávejte otevřená nezajištěná okna na osvětlených chodbách či společných prostorách domů a zejména, při odjezdu na více dnů nenechávejte otevřená nezajištěná okna ani ventilační štěrbiny!

Odborníci z Českého svazu ochránců přírody zdůrazňují, že tato opatření jsou užitečná nejen pro majitele bytů a pro netopýry, ale i pro zvířecí záchranáře. Ti prostě nemají sílu v „sezóně“ (kdy samozřejmě řeší i jiné případy, než zatoulané netopýry) vyjíždět a mnohdy opakovaně k desítkám případů netopýřích invazí. Letošní tok záchranné stanice Národní sítě přijaly už 1046 netopýrů, a to „sezóna invazí“ ještě ani nezačala. Podpořit záchranné stanice lze prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi (www.zvirevnouzi, účet č. 33553322/0800).

Pozor, výše zmíněné rady o odchytu a vypuštění netopýrů platí právě jen nyní, v letních a časně podzimních měsících. Pokud najdete v bytě netopýra v zimě, nelze ho vypustit ven, vždy je nutné se obrátit na odborníky!

Za příspěvek děkujeme Petru Stýblovi z Českého svazu ochránců přírody