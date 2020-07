Šestadvacátý ročník triatlonu v Tálíně na Písecku je součástí Jihočeského poháru v triatlonu. Jedná se o soutěž otevřenou široké veřejnosti. Na start se tak po předchozí registraci může vedle aktivních sportovců postavit „kdokoli“. „Závodit může každý, kdo splní podmínky Jihočeského triatlonu. Pro dětské kategorie platí pravidla Jihočeského Junior Cupu,“ uvedl předseda pořádajícího Triatlon Teamu Tálín Petr Tylichtr.

ČASOVÝ ROZPIS ZÁVODU:

8.30 - 10.00 prezentace dětí

10.30 start dětského triatlonu

12.00 - 13.15 prezentace hlavní závod

13.00 start závodu vozíčkářů

14.00 start hlavního závodu

17.00 vyhlášení výsledků

17.30 taneční zábava



Do Tálínského rybníka se účastníci hlavního závodu vrhnou úderem čtrnácté hodiny. Po absolvování sedm set metrů dlouhé plavecké trati je čeká čtyřiadvacet kilometrů na kole a šest kilometrů běhu. Sportovní část celodenní akce uzavře v 17 hodin vyhlášení výsledků hlavního závodu a předání cen před Tálínskou hospodou. Tečku za programem pak udělá taneční zábava.

„Hlavním smyslem ČEZ Triatlonu Tálín 2020 nejsou jen špičkové výkony, ale především snaha spojit dohromady co nejvíce lidí se zájmem o sport, ať jde o registrované, či zcela rekreační sportovce. Své místo zde proto mají všechny věkové kategorie i tělesně postižení,“ konstatovala starostka Tálína Jana Študentová a poznamenala, že na letošní triatlonový závod se všichni v Tálíně moc těší, protože jde o první sportovní akci po přestávce vynucené protikoronavirovými opatřeními.

Tálín je obcí sportovně i kulturně mimořádně aktivní. Kulturních a sportovních akcí různého druhu a rozsahu se v Tálíně ročně uskuteční téměř desítky. Fungují zde dva úzce spolupracující sportovní kluby zaměřené na triatlon, duatlon, tedy na plavání, atletiku a cyklistiku. Zdejší závody jsou součástí sedmidílného seriálu závodů „Sport Tálín 2020“. Nezaostávají ani dobrovolní hasiči, kteří jsou vedle plnění své bezpečnostní role tradičním motorem společenského života v obci a neméně aktivní jsou na poli požárního sportu. Pravidelně se již několik let úspěšně zúčastňují Jihočeské ligy v požárním sportu.

„Podpora Skupiny ČEZ má pro nás obrovský význam. Jsme malá obce a náš rozpočet je tak omezený, že bez příspěvků Oranžového roku bychom v tomto rozsahu vůbec nebyli schopni tyto závody pořádat. Například triatlon se musí konat na plně uzavřené trati, k tomu je třeba projekt, dopravní opatření, pořadatelský dohled a podobně, což samozřejmě stojí peníze,“ připomněla starostka.

Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ, která je hlavním partnerem sobotní akce, letos v rámci projektu Oranžový rok 2020 finančně podpořila konání sportovních akcí v Tálíně částkou 155 tisíc korun. Jedná se například o Tálínský duatlon, Triatlon Tálín a Tálínskou desítku. „Tato podpora nám každoročně umožňuje zajistit vysokou úroveň pořádaných závodů pro všechny věkové kategorie účastníků z řad dětí, dospělých i hendikepovaných sportovců,“ dodala starostka.

Petr Pokorný