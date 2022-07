„Počasí je dnes pro závody úplně ideální. Horší to bylo ale v pátek, kdy déšť a vítr komplikoval přípravy celé akce. Chvíli to vypadalo, že to ani nestihneme. Vlny na Tálínském rybníku byly tak velké, že téměř znemožňovaly umístění bójí vyznačujících plaveckou trať. Nakonec vše klaplo a jsme opět perfektně připraveni. I účast závodníků vzhledem k dalším akcím konaným ve stejném termínu je slušná, i když rozhodně ne rekordní,“ uvedla starostka Tálína Jana Študentová.

Úplnou novinkou letošního triatlonového dne v Tálíně byla ranní cyklistická šestnáctikilometrová časovka v rámci seriálu závodů Jihočeské amatérské ligy (JAL). Na její trať se vydalo v půlminutových intervalech celkem 106 závodníků. „Zástupci JALky nás požádali, zda by mohli využít uzavírky silnice v okolí obce a odjet svůj závod před startem dětského triatlonu. Rádi jsme jim vyhověli,“ poznamenala starostka.

ČEZ Triatlon Tálín, součást Jihočeského poháru v triatlonu, je soutěží otevřenou široké veřejnosti. Na start se tak po předchozí registraci může vedle aktivních sportovců postavit „kdokoli“. Podle předsedy pořádajícího Triatlon Team Tálín Petra Tylichtra může závodit každý, kdo splní podmínky Jihočeského triatlonu. Pro dětské kategorie zde platí pravidla Jihočeského Junior Cupu.

„Velmi významnou je pro nás při pořádání závodů dlouholetá podpora Jaderné elektrárny Temelín Skupiny ČEZ. Triatlon se musí konat na plně uzavřené trati, k tomu je třeba projekt, dopravní opatření, pořadatelský dohled a podobně. To něco stojí. Temelínská elektrárna podpořila v rámci projektu Oranžový rok 2022 částkou 155 tisíc korun hned několik sportovních akcí V Tálíně. Konkrétně Duatlon Tálín, MTB víkend Kukle, ČEZ Triatlon Tálín 2022 a Tálínskou desítku. To nám umožňuje zajistit vysokou úroveň závodů pro všechny věkové kategorie účastníků z řad dětí, dospělých i handicapovaných sportovců,“ zdůraznila Študentová.

Tálínský triatlon zahájil dopolední závod dětí. Postupně, podle věkových kategorií, odstartovalo celkem 28 dětí z celého Jihočeského kraje. Menší děti letos vynechaly plaveckou část kvůli náročným podmínkám, starší kategorie ji absolvovaly, stejně jako dospělí, v Tálínském rybníce. Délky tratí u jednotlivých disciplin byly přizpůsobeny věku účastníků. Následoval vloženým závodem vozíčkářů. Na start vyrazili na svých handbicích tři závodníci.

Do Tálínského rybníka se vrhli účastníci hlavního závodu úderem čtrnácté hodiny a vydatného povzbuzování desítek diváků na břehu. Po absolvování sedmisetmetrové plavecké trati je čekalo čtyřiadvacet kilometrů na kole a šest kilometrů běhu. Jako první, v čase jedna hodina 9 minut a 16,40 vteřiny proběhl cílem Jiří Fencl z TCV Jindřichův Hradec, následován Petrem Buresem z ČSOB Poštovní spořitelny (1:10:53,28) a loňským vítězem Jiřím Keslem (1:11:20,74) z USK Akademik Cheb. Nejrychlejší ženou byla Eliška Korytarová z týmu ŠuTri Prachatice (1:20:38,31). Nejrychlejším zástupcem domácích a celkově dvanáctým mužem v pořadí byl s časem 1:16:47,79 Radek Vondruška z Triatlon Team Tálín.

Sportovní část celodenní akce uzavřelo v 17 hodin vyhlášení výsledků hlavního závodu a předání cen před Tálínskou hospodou. Úplnou tečkou za programem pak byla taneční zábava.

Za článek a fotky děkujeme Petru Pokornému