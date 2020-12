Program JA firma rozvíjí u studentů komunikaci nejen v týmu, ale i s veřejností, samostatnost v organizování a v rozhodování, učí je nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Studentská firma spolupracuje s konzultantem, který se stává jejich průvodcem světem praxe. Studenti zapojení v tomto programu budou mít do budoucna minimálně konkurenční výhodu.

Co vedlo studenty k zapojení do tohoto programu?

Do reálných firem jsme se zapojili především proto, abychom získali zkušenosti. Kde jinde se plně ponořit do tajů podnikání a vyzkoušet si to na vlastní kůži než v předmětu reálné firmy na obchodní akademii. Také nás velice oslovila možnost získat po celoroční práci ve firmě a úspěšném složení zkoušek mezinárodně uznávaný Certifikát podnikatelských dovedností.

Založili jsme společnost GreenFuture, která se zaměřuje na výrobu a prodej ručně malovaných tašek a roušek. K výrobě ručně malovaných tašek a roušek nás inspirovalo jednak složité koronavirové období a také to, že mladí lidé preferují plátěné tašky. Když jdete po ulici, potkáte jen velmi málo mladých lidí, kteří by nesli igelitovou tašku, většinou se opět vracejí k těm látkovým. Jsou stylovější, neprotrhnou se vám, když větší nákup a rozhodně trapně nešustí. A tak nás napadlo, proč to nespojit. Když už roušky musíme nosit téměř všude, proč by neměly ladit s barevnou a potištěnou taškou.

Naše očekávání jsou poměrně jednoduchá, chceme být úspěšní. Jsme si vědomi, že nebudeme prodávat tisíce kusů denně, ale jsme rádi, když vidíme, že náš e-shop funguje a lidé si naše produkty objednávají.

S eko-produkty jsme se rozhodli podnikat především proto, že jsme chtěli prodávat produkty šetrné vůči planetě, a také proto dosažený zisk věnujeme organizaci Čistý les, která pořádá akce zaměřené na čištění lesů od nežádoucího odpadu, vyhledává a odstraňuje černé skládky.

Naše začátky byly pomalé, ale postupně jsme se naučili, jak si správně rozdělit povinnosti, aby naše firma šlapala. Teď už jsme fungující tým, kde má každý své místo. Sem tam se objeví problém, ale už víme, jak ho společně vyřešit.

Doufáme, že se za rok vypracujeme na plnohodnotnou firmu. Že budeme vědět, jak správně zapůsobit na zákazníka, jak vymýšlet stále lepší a lepší produkty, o které by byl zájem, a že získáme zkušenosti potřebné pro vedení opravdové společnosti, a kdo ví, třeba si po absolvování obchodní akademie nějakou vlastní založíme.

Chcete také Vy pomoci? Navštivte náš e-shop www.greenfutureshop.cz, a budou-li se Vám naše výrobky líbit, podpořte dobrou věc.

Daniela Fořtová, Obchodní akademie Písek