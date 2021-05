Takový živel se stal z jinak klidného potoka v Milevsku na Písecku.

Milevský potok po deštích. | Foto: Karel Kafka, Milevsko

"Vydatné deště předchozích dnů nám docela rozdivočely Milevský potok, který se tak stává místem častých návštěv, a to i mini-vodopádek na Vinicích. Sice to má docela daleko k Niagarským vodopádům, ale nám to stačí," napsal Karel Kafka ke snímkům rozvodněné vody v Milevsku.