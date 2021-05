Virtuální závod na Klobásné si nenechali ujít ani atleti z Chyšek. Přečtěte si, jak se jim vedlo a co prožili.

Na 59. ročník Běhu Klobásnou se vypravili i atleti z Chyšek. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Ve dnech 1. - 8. května 2021 uspořádal atletický oddíl TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí "virtuální" závod pro děti i dospělé pod názvem 59. ročník Běhu Klobásnou. Virtuální závod fungoval stejně jako jakýkoliv jiný druh běhu a skutečně jej běžci odběhli.

Bylo jen na každém zúčastněném závodníkovi, jak zvládl tento závod, který si odběhl svým vlastním tempem v lese na Klobásné. Na tento závod se také vypravila skupinka pěti chyšeckých atletů. Ti si za den "D" zvolili středu 5. května 2021. Pravdou je, že tento den byl od rána deštivý s poměrně velkým větrem. V odpoledních hodinách, kdy zástupci "Čertovy hrbatiny" dorazili na místo určení, bylo počasí celkem příznivé, ale postupem času se rychle měnilo a začal foukat velice silný vítr a hrozil i déšť z tmavých mraků.

Po příjezdu nastalo převlékání do běžeckého oblečení. Jednotliví závodníci si prošli svou délkovou trasu a rozcvičením zahřáli své svalové partie potřebné pro samotný závod. Chyšecká výprava čítala tři muže, Ondřeje Kohouta, Patrika Boušku a Jana Havlíčka, kteří si vybrali trať mílařů na 4,1 km a mladšího žáka Matěje Boušku, ten si zvolil trať dlouhou 500 m a benjamínek chyšeckého oddílu Tomáš Hejhal, který soutěžil v běhu na 200 m.

Všechny tratě vedly po lesních cestách. První na trať se vydal "přípravkář" Tomáš Hejhal. Od startu napálil své tempo, ale po polovině tratě už jeho tempo ochabovalo. Běh na 200 m měl mírné stoupání a Tomáš ho dokončil v čase rovných 51 sekund. Pětsetmetrovou trať absolvoval mladší žák Matěj Bouška. I tato trať měla charakter mírného stoupání a čas Matěje v cíli byl 1:39 min. Svůj závod již běžel za velmi silného větru.

Trojice chyšeckých mužů si vybrala mílařskou trať na 4,1 km. Na tuto vzdálenost se nejprve vydala dvojice Patrik Bouška a Jan Havlíček. Začátek tratě vedl do mírného stoupání a v cílovém prostoru měla mírné klesání. A právě v první části závodu se rozhodl Patrik zaútočit a získat náskok na svého oddílového kolegu. To se mu také povedlo a mírný náskok udržel až do cíle. V cíli byl před Havlíčkem v čase 16:01 min., Jan měl čas 16:16 min. Jako poslední z chyšecké výpravy se do závodu na 4,1 km zapojil Ondřej Kohout, šestý junior z loňského MČR v silničním běhu. Ten vždy potřebuje delší rozcvičení a zahřátí svalových skupin. Do závodu se vydal s cílem zaběhnout si co nejlepší čas pod 15 min. V cíli ho čekal zbytek chyšecké skupinky. Uběhlo patnáct minut, Ondra nikde. Uběhlo šestnáct minut a chyšecký běžec nikde, v cíli nebyl ani po dvaceti minutách. Všichni se obávali co se sním mohlo stát. Buď zabloudil nebo se v terénu zranil. Na trať se ho vydal hledat Jan, jeho bratranec. V protisměru ho zase šli hledat bratří Bouškové. V cíli ho očekával trenér Josef Fuka. Asi po pětadvaceti minutách se Ondra objevil, ale přiběhl úplně z druhé strany. První jeho slova byla: "Já jsem v tom tempu zabloudil." "Aspoň tak, pořád je to lepší než, aby si se zranil,"odpověděl trenér.

Po chvilce se z tratě vrátili i Jan, Patrik a Matěj. Všichni byli rádi, že se Ondrovi nic nestalo. Podle streamu na hodinkách Ondry bylo pak patrné, že po 3 690 m se uchýlil z tratě, kdy byl na trati 13:46 min. Časy jednotlivých chyšeckých závodníků byly nahlášeny pořadateli a nyní již budou jen čekat na vyhodnocení.