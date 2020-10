V rámci této, pro českou kulturu zatím zabíjející dobu se dohodli čeští interpreti, včetně jednoho slovenského, že podpoří cestovní ruch, kulturu a vzájemné potkávání se v rámci projektu „Jedeme dál…“ A tak společně vyrazili na pozvání turistického spolku Lipenska na poznávání Jihočeského kraje.

Zpěváci navštívili jižní Čechy. | Foto: Archiv Martina France

A tak během pěti dnů na jihu Čech navštívili nejdříve lanovkou Stezku v korunách stromů, mohli z jejich výšin sjet tobogánem a na koloběžkách sjet celou trasu zase až ke startu lanovky. To vše obsolvovali ze svého krásného ubytování ve městě Lipno nad Vltavou z Apartmánů Korzo Lipno. Druhý den po snídani vyrazili na hrad Rožmberk a poslechli si, že naposledy byla shlédnutá Bílá paní alias Perchta z Rožmberka ve válečném roce 1945, aby ochránila místní před nacisty.

Po návštěvě hradu zamířili na nově otevřenou věž Jakobínka, která byla přes tři roky ukrytá v rámci její rekonstrukce za spirálou dřevěného lešení, postavěné podle tehdejší doby.

Po dvou dnech a nocích přesídlili do dalšího z resortů přímo u břehu Lipenského jezera do resortu Lakeside Village, kde už zpěváci zůstali až do konce pobytu. A tak Elišku Mráz, Martiny France i Haricha ještě čekala návštěva jediného mužského Cisterciáckého kláštera ČR ve Vyšším Brodě nebo výstup na nejvýše položený hrad v Čechách a to na Vítkův Hrad s krásnou vyhlídkou na celé Lipensko.

Díky současné prapodivné době na Lipensko nemohli dorazit na plakátech avizovaní Martin Maxa, který musel nastoupit do karantény, Felix Slováček, který už 10 dní bojoval s virózou a vrátily se mu teploty nebo Yvetta Blanarovičová, která kvůli plotýnkám skončila na kapačkách a tak na plovoucí parník Smetana lipenskou nádrží vyrazilo pět zbývajících a zpívajících mohykánů této koronavirové doby: Marcela Březinová, která dorazilo přímo k přístavišti z Prahy, muzikálová zpěvačka a stále se usmívající mladá dáma Kamila Nývltová, finalistka Eurovision contest song Eliška Mrázová, slovenský zpěvák a kytarista Martin Harich nebo producent této akce a zpěvák v jedné osobě Martin France.

Na romantickém parníku za dohledu dvou nádherně zbarvených nebeských duh zpěváci odzpívali své hudební bloky a vrátili se do svého resortu, kde už pro ně a pozvané hosty byl připraven rozlučkový a děkovný večer za jejich účast a přítomnost.

A už na parníku zaznělo, že by v žádném případě nemělo zůstat u startovacího ročníku, ale že v roce 2021 bude volné pokračování akce „Jedeme dál…“, ať už s koronavirem nebo bez něj.