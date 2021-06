Ze sírovce připravíte senzační řízky. Tato houba má podle mykologů delikátní chuť a křehkou a jemnou konzistenci. Angličané ji nazývají Chicken of The Woods, což můžeme volně přeložit jako stromové kuře či kuře ze stromu. Před samotným zpracováním se doporučuje nechat houbu přes noc odstát v mléce. Poté ji naporcujete, 15 minut povaříte v osolené vodě a pak už s ní zacházíte jako s kuřecím masem.

Sírovec je vynikající třeba v omáčkách, nejlépe smetanových, ale přímo se třese na trojobal a pánev. Takže když z něj připravíte řízky, opravdu nešlápnete vedle.

Jak na sběr? Sírovec roste na listnatých stromech a díky své zářivé žlutooranžové barvě je vidět opravdu z dálky. Na kmenech je často ale tak vysoko, že budete potřebovat žebřík. Beze srandy. A nebudete první ani poslední, kteří na sírovce vyrazí s žebříkem.

Sírovec můžete v našich lesích vídat a sbírat od dubna až do podzimu. Patří do čeledi troudnatcovitých a bývá nazýván také jako chorošovec sírový. Na závěr je však nutné poznamenat i to, že strom, na kterém se sírovec objeví, je jistojistě odsouzen k zániku.

Marie Tomášová