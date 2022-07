To až neskutečné ticho doplněné vůní jehličí a podbarvené zapadajícím sluncem mě i tentokrát plně pohltilo a já asi nedával pozor kam šlapu, neboť jsem se najednou ocitl na místě, kde jsem ještě nikdy nebyl (a to ten les opravdu dobře znám).

No, potěš Pánbůh, to jsem tomu dal. Mnozí sice říkají, že neexistuje, ale určitě tam někde byl a já ho nedopatřením překročil. Bludný kořen – já netuším, zda to víte, ale on vypadá jako docela obyčejný, do půlkruhu stočený kořen stromu – jenže není. Je to zákeřná démonická bytost, příbuzná bludičkám a divoženkám, která dokáže k nepoznání změnit podobu lesa a nepozorného poutníka svede z jeho cesty a zavede jej do míst, kam opravdu nechtěl jít.

A tak jsem se tam s přicházející tmou nějakou dobu plácal, když se zcela nečekaně na zem snesla mlha. V tom se nad vzrostlými stromy objevil bledý měsíc, který svým namodralým svitem osvítil mýtinu plnou… (budete se možná divit) tančících rusalek.

Usedl jsem na pařez, poslouchal trpasličí kapelu a čuměl na tu nádheru jako praštěný. Někde v dálce bylo slyšet hlasité dohadování Hejkala s Hůkalkou a dechové cvičení paní Meluzíny připravující se na příští zimu. Líbezný zpěv bludiček koupajících se v blízkém potoce přímo lákal se připojit, což mi dost vehementně rozmluvili kolem pobíhající permoníci, nesouce si domu nakopané zlaté valouny, které našli na konci té duhy.

Pak se na mýtině objevila Klekánice, kterou prý to zvonění již také dost unavuje, a která rázně odmítla dvoření lesního muže hodně podobnému Rýblcoulovi a poradila mu to zkusit u Polednice. U mých nohou se uvelebil vlkodlak s ohnivým psem, kteří vrčením odháněli poťouchlého Bazilíška a pobaveně sledovali mladého myslivce, který podezřele voněl sírou, a který se mnou chtěl podepsat jakousi smlouvu (snad změna dodavatele energií či co).

Všude kolem se tiše pohybovaly lesní víly, jezinky si nitěmi upředených ze slunečních paprsků spravovaly potrhané šaty a odkudsi se přišly ohřát jeskyňky (prý je pod zemí docela chladno). Ještě že se objevil jeden můj dobrý známý, jenž obýval nedaleký rybník a nedbaje na kapky vody, které mu neustále kapaly z šosu zeleného kabátu si ke mně přisedl.

Chvíli vedle mě mlčky seděl a pak se s milým úsměvem optal na mé duševní zdraví ?!?!?! Odpověděl jsem, že se vzhledem k mému věku cítím ještě docela dobře, což ho docela pobavilo, pokýval hlavou, rozloučil se a s hlasitým smíchem odešel třídit rybí potěr.

Pak se poměrně blízko ozvalo soví zahoukán a vše se tak nějak divně začalo vlnět a pomalu rozpouštět v nastalé tmě až tam nakonec zůstala prázdná mýtina. A tak jsem vstal a vydal se cestou (která se jakoby zázrakem přede mnou objevila) k domovu. A teď nevím – byla to skutečnost, nebo jsem si zdřímnul a byl to jen sen. Ať to bylo jedno, nebo druhé, musím říct, že to bylo krásné a všem vám přeji, aby jste také někdy na bludný kořen narazili a pak zažili…

Karel Kafka, Milevsko