Za úmorného vedra se na Městském atletickém stadiónu v Písku uskutečnil v neděli 20. června 26. ročník Běhu Tolerance a Memoriál Luboše Kučery, který uspořádal a technicky zajistil domácí atletický oddíl Atletika Písek a 1. etalon Písek.

Běh Tolerance. | Foto: Josef Fuka, Milevsko

Na tyto závody se vypravilo také čtrnáct členů Školní atletické přípravky Dětského domova a ZŠ Přestavlky při atletickém oddílu TJ Chyšky a zástupci chyšeckého atletického oddílu Tomáš Hejhal, bratři Matěj a Patrik Bouškovi.

Jak se jim dařilo? Nejprve se na start stometrové trati postavily dívky minipřípravky II. V prvním rozběhu doběhla Natálie Oravková třetí v čase 20,14 sec. a celkově obsadila třetí místo, na čtvrtém místě skončila Helena Bandyová v čase 22,57 sec. a celkově skončila obsadila páté místo. Ve druhém rozběhu doběhla Jessica Bandyová na druhém místě v čase 26,13 sec. a celkově obsadila sedmé místo, na čtvrtém místě doběhla Marie Brožová v čase 29,84 sec. a celkově obsadila deváté místo.

Po děvčatech se na stejnou trať 100 m postavili chlapci minipřípravky II. Nejlépe se v této kategorii dařilo Tomáši Hejhalovi, který doběhl na třetím místě v čase 22,36 sec., čtvrtý byl Jan Brož v čase 22,40 sec, pátý doběhl Nikolas Bandy v čase 29,78 sec. a šestý skončil Daniel Brož v čase 35,64 sec.

Po nich běželi chlapci z minipřípravky I. Na prvním místě doběhl Ondřej Brož v čase 19,79 sec. a druhý byl Ricker Micky v čase 19,84 sec. Následoval běh dívek z přípravky na 200 m. V prvním rozběhu se Eliška Hronová umístila na čtvrtém místě v čase 36,83sec. a celkově skončila na sedmém místě. Ve druhém rozběhu pak startovala Adéla Brožová, která doběhla na pátém místě v čase 42,74 sec. a celkově skončila na desátém místě. Ve stejné kategorii chlapců na 200 m doběhl Štefan Bandy na celkovém pátém místě v čase 39,87 sec.

Po závodech přípravkářů se na start osmistovky postavili v kategorii mladších žáků Matěj Bouška a Jiří Brož. Na trati si nejlépe vedl Matěj Bouška, který si udával své tempo a vyhrál systémem start-cíl v čase 2:44,71 min. Tuto trať běžel letos podruhé a svůj "osobák" si zlepšil skoro o deset sekund. Tímto časem se dostal na desáté místo v letošních krajských tabulkách mladších žáků. Druhý zástupce chyšecké atletiky, Jiří Brož, se snažil držet tempo Matěje, ale ve druhém kolečku už nestačil a doběhl do cíle na druhém místě v čase 3:22,85 min.

Poslední zástupce chyšeckého atletického oddílu byl Patrik Bouška, který se přihlásil na běh mužů na 7,1 km. Pořadatel však v důsledku velmi horkého počasí trať zkrátil na 4 km. Závod se běžel se startem a cílem na atletickém stadiónu, závodníci běželi po cestách v ulicích města Písek a kolem řeky Otavy.

Velkými favority byli bratří Roman a Jakub Budilové z SK Čtyři Dvory ČB v Písku však běžící za PK Vytrvalci RB. Mladší Jakub měl v nohách včerejších 1500 m na MČR juniorů v Kladně kde doběhl na dvanáctém místě a snad nikdo ani nevěřil, že by porazil svého staršího bratra. To se však stalo a v cíli byl první Jakub v čase 15:25 min. a poprvé porazil svého staršího bráchu, který za ním skončil v čase 15:44 min. O celkové třetí místo se na trati "pral" chyšecký Patrik Bouška s domácím vytrvalcem Erikem Svobodou. V závěru však Bouška v tropickém vedru odpadl a tak třetí celkově doběhl Svoboda v čase 16:48 min. a Boušku nakonec ještě předběhl další písecký běžec Jaromír Šíp v čase 17:34 min. Chyšecký atlet tak bral celkové páté místo v čase 17:38 min., ale ve své věkové kategorii nakonec stál na třetím stupínku hned za bratry Budilovými a bral bronzovou medaili.

Chyšecká atletika si tak od stříbropěnné Otavy dovezla na Čertovu hrbatinu celkem dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile.

Na velmi dobře zorganizovaných atletických závodech se objevila i europoslankyně Radka Maxová, která při závěrečném předávání cen se vzorně chopila svého úkolu a každému odměněnému závodníkovi pogratulovala a předala chutné koláče, poháry a diplomy. Spolu s ní se tohoto úkolu zhostili i zástupci pořadatelů Jaroslav Pospíšil-1.etalon a Ivan Čuřín-předseda domácího atletického oddílu.