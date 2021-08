V sobotu 24. července 2021 se na atletickém stadiónu v Nové Včelnici uskutečnil atletický pětiboj mladšího žactva, který za úmorného vedra uspořádal domácí atletický oddíl TJ Nová Včelnice. Mladší žactva mělo během sobotního odpoledne v programu tyto disciplíny: 60 m př., hod 150 g míčkem, běh na 60 m, skok daleký a na závěr osmistovku. Na tento víceboj se také vydal chyšecký mladší žák Matěj Bouška, milevský mladší žák Lukáš Novotný a milevská mladší žákyně Eliška Koutníková.

První disciplínou, kterou absolvovali byl běh na 60 m př. s výškou 0,76 cm. Do pětiboje nastupovali jako první chlapci, kteří byli nasazeni do prvního rozběhu. Matěj běžel ve třetí dráze a Lukáš v dráze šesté. V této disciplíně se lépe dařilo Matějovi. Ten doběhl do cíle na druhém místě v čase 11,68 sec., za tento čas získal do pětiboje 268 bodů, utvořil si nový osobní rekord, v soutěži to byl šestý nejlepší výkon a v průběžných letošních krajských tabulkách je to mezi mladšími žáky šestý nejlepší čas.

Matěj si však na jedné z překážek brknul kolenem o překážku a to poznamenalo jeho další výkony v pětiboji. Závod dál absolvoval, ale s mírnou bolestí. Lukáš běžel rovněž v prvním rozběhu a to v šesté dráze. V cíli měl čas 12,59 sec. a získal 159 bodů. Jeho výkon v soutěži byl devátým nejlepším a v kraji je to letošní desátý nejlepší výkon.

Druhou disciplínou byl hod 150 g míčkem. Tato disciplína se ještě tolik neprojevila na výkonu Matěje. Ten hned prvním hodem poslal míček do vzdálenosti 38,83 m a opět si vytvořil nový osobní rekord. Druhý pokus měl nezdařený a třetí mu vůbec nevyšel, hodil pouhých 22,19 m. Jeho nejdelší hod byl pátým nejlepším v soutěži a v kraji je to letos čtrnáctý nejlepší hod.

Milevský Lukáš hodil prvním pokusem 29,18 m, druhým se zlepšil na 30,72 m a třetím dokonce na 31,21 m. V soutěži to byl osmý nejlepší výkon a do pětiboje si připsal 153 bodů. Na třetí disciplínu, skok daleký, šel chyšecký Matěj s obavami. Vydrží bolavé koleno, nebo ne? To byla otázka. Nakonec pak Matěj nastoupil do třetí dráhy prvního rozběhu. V rozběhu doběhl na čtvrtém místě, ale čas 9,43 sec. byl daleko za jeho "osobákem". Za něj získal 216 bodů. V soutěži to byl až devátý nejlepší čas. Lukáš běžel ve stejném rozběhu a ve čtvrté dráze doběhl na třetím místě v čase 9,34 sec., za který si připsal do pětiboje dalších 233 bodů. V soutěži pak dosáhl osmého nejlepší času.

Na čtvrtou disciplínu se kluci přesunuli na dálkařský sektor a Matěj opět řešil otázku, vydrží koleno? Prvním pokusem skočil pouhých 301 cm a jasně bylo vidět, že koleno bolí. Přesto se však ve druhém pokusu zlepšil na 355 cm a ve třetím dokonce i na 388 cm. I přes bolest zůstal za svým "osobákem" pouhé čtyři cm. V soutěži docílil šestého nejlepšího výkonu a do pětiboje si připsal 187 bodů. Lukáš docílil svého nejdelšího výkonu hned svým prvním pokusem, když skočil 327 cm, druhý pokus měl 312 cm a třetí pokus byl dlouhý 323 cm. Za výkon 327 cm si pak připsal 99 bodů. Byl to devátý výkon v soutěži.

Závěrečnou disciplínou pro mladší žáky byla osmistovka. Před startem figuroval Matěj v celkovém pořadí pětiboje na šestém místě a jeho cílem bylo toto umístění udržet. Lukáš byl po pěti disciplínách na místě devátém. Matěj rozběhl osmistovku podle svých možností a držel se na páté pozici. V závěrečných fázích běhu však již koleno bolelo ještě více a tak Matěj byl v cíli na sedmém místě v čase 2:51,01 min. a to byl čas hodně za jeho "osobákem". Získal za něj 291 bodů. V celkovém součtu sesbíral celkem 1177 bodů a vytvořil si nový "osobák". V konečném pořadí si pak šestou příčku udržel, ale dělenou. Mezi Jihočechy skončil na 2.-3. místě. V kraji je tento součet 2.-3. nejlepším.

Lukáš byl v běhu na 800 m v cíli na devátém místě v čase 2:54,90 min. a připsal si posledních 259 bodů. V pětiboji pak získal celkem 903 bodů a obsadil celkové deváté místo. Mezi Jihočechy skončil na čtvrtém místě. V kraji je to čtvrtý nejlepší letošní výkon.

V soutěži mladších žákyň startovala v Nové Včelnici milevská Eliška Koutníková, která zahájila soutěž v běhu na 60 m př. v prvním rozběhu. Ve třetí dráze doběhla do cíle na třetím místě v čase 13,86 sec., což byl celkově osmnáctý čas v soutěži, za který obdržela prvních 163 bodů. V hodu 150 g míčkem měla Eliška tuto sérii výkonů 28,38 m, -, 27,51 m a její nejdelší hod byl čtrnáctým v soutěži a získala za něj 216 bodů. Na 60 m startovala ve druhé dráze druhého rozběhu. V cíli byla čtvrtá v čase 9,17 sec. a za něj získala 523 bodů. Byl to patnáctý nejlepší výkon v soutěži.

Ve skoku dalekém obsadila Eliška jedenácté místo za výkon 403 cm a získala 315 bodů. Tento výkon dosáhla druhým pokusem, první pokus měl hodnotu 392 cm a třetí 289 cm. V závěrečném běhu na 800 m startovala Eliška hned v prvním rozběhu a v něm doběhla do cíle devátá v čase 3:38,19 min. Do pětiboje si připsala 93 bodů. V celkovém hodnocení pětiboje získala celkem 1310 bodů a skončila na sedmnáctém místě jako čtvrtá Jihočeška.4

Josef Fuka, Milevsko