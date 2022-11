Takto hodnotil její závod trenér Háša: "Lucka skvěle odstartovala a po dvoustovce běžela na druhém místě. Ale již v první třetině tratě se jí rozvázala první tkanička a od půlky závodu dokonce i druhá. V polovině závodu běžela na pátém místě, ale v podstatě běžela ve skupince děvčat usilující o třetí místo. Je to bojovnice a nakonec do cíle doběhla na čtvrtém místě. Nebýt těch tkaniček, tak určitě bojovala o bronz. Na medaili ztrácela cca pět sekund. Každý si tím musí někdy projít a čím dříve to vychytá, tím lépe," dodal trenér.

V kategorii děvčat ročník 2009-2010 se rovněž běželo 1 000 m a v tomto závodě startovala druhá chyšecká běžkyně, kterou byla Tereza Pešková. Konkurence v tomto běhu byla velká a Tereza skončila na 14. místě. Trenér Háša o jejím výkonu řekl: "Terezka rovněž běžela výborně. Už si umí lépe rozvrhnout tempo. Konkurence v její kategorii však byla velká a startovní pole bylo plné atletek z domácího Sokola, které už dělají atletiku nějaký ten pátek." Dál dodal, že si děvčata si své první závody užívají jak mají. "Učíme se teprve kvalitně rozcvičit, získat zkušenosti, např. dnešní tkaničky. Po závodě jsme so dali odměnu v podobě plavečáku, kde holky skákaly do vody z metrového prkna, potápěly se, jezdily na tobogánu a zregenerovaly unavené svaly ve vířivce."

Za článek a fotky ze závodu děkujeme Josefu Fukovi z Milevska.